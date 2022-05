5 perfumes femininos nacionais que são TENDÊNCIAS para o outono/inverno

Nos dias frios, nada melhor do que utilizar uma roupa quente, mas que também combine com a estação, não é mesmo? E já que a roupa vai estar propícia para a época, que tal utilizar uma fragrância que combine com o look e com o frio? Além do ótimo aroma, elas são bem aconchegantes para o olfato, deixando um ótimo rastro perfumado por onde passam.

A seguir você confere 5 perfumes femininos nacionais que são tendência para o outono/inverno. A lista foi elaborada pela youtuber especializada em perfumes, Dani Cardoso.

É importante entender que esses aromas são mais indicados, além do clima frio, para ocasiões mais casuais e românticas.

Lumiére - Nuancielo

Seu aroma lembra o perfume importado 212, de Carolina Herrera. A fixação pode chegar em até 10 horas.

Topo: Flor de Laranjeira, Flor de Cáctus, Bergamota e Tangerina;

Corpo: Lírio, Frésia, Gardênia, Camélia branca, Jasmim, Lírio-do-vale, Rosa e Peônia;

Fundo: Almíscar e Sândalo;

Passion D’Iris - In the Box

Essa fragrância remete ao clássico Les Infusion D’Iris, da Prada. Pode fixar entre 6 e 10 horas.

Possui notas de Íris, Tangerina Italiana, Néroli Tunisiano, Cedro e Benjoin.

Biografia Caminhos

Este é o perfume predileto de Dani da marca Natura. Possui um aroma floral adocicado muito bem equilibrado.

As notas de topo são Pera, Lírio-do-Vale e Bergamota. As notas de coração são Magnólia, Paramela e Folha de Violeta e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Cashmeran e Priprioca.

Floratta SImple Love

Essa é uma fragrância aconchegante e desestressante, ideal para ser utilizada no trabalho, principalmente em dias de reuniões importantes ou até mesmo em entrevistas de emprego.

As notas de topo são Pêssego, Frutas Vermelhas, Bergamota, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Magnólia, Rosa e Tuberosa e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Ládano, Âmbar, Amêndoa e Baunilha.

SK 77 - Sacratu

O aroma de SK 77 lembra o icônico ‘Gabrielle’, de Chanel. Sua fixação pode chegar até 10 horas.

Saída : Bergamota e Grapefruit;

: Bergamota e Grapefruit; Corpo : Lírio do Vale, Jasmim, Tuberosa e Ylang;

: Lírio do Vale, Jasmim, Tuberosa e Ylang; Fundo: Ambergris e Musk.

