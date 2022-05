4 perfumes femininos nacionais para você utilizar nos dias FRIOS

Nos dias mais frios, além de muita roupa para se agasalhar bem, é preciso saber escolher o perfume ideal. Afinal, não são todas as fragrâncias que combinam com temperaturas mais baixas, sendo essa a temperatura perfeita para você utilizar aromas mais fortes e chamativos.

Pensando nisso, a youtuber especializada em perfumes, Barbara Rosa, fez uma lista com as fragrâncias nacionais ‘bombinhas’ para utilizar no inverno.

Elysée Nuit

De acordo com Barbara, esse é um perfume super sedutor, mas que também é muito indicado para dar de presente, pois seu aroma é muito confortável, tanto para quem usa como para quem sente. O perfume possui uma nota incomum, o macaron, uma sobremesa comum em aniversários.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Flor de Ameixa, Cassis e Bergamota . As notas de coração são Macarons, Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Nise (Thera Cosméticos)

A marca é especializada em perfumes contratipos, porém essa fragrância é uma fragrância própria. Possui ótima fixação e projeção e é um perfume bem completo, pois, mesmo sendo um floral frutado, possui notas amadeiradas e adocicadas. Mesmo não sendo inspirado, o perfume remete ao Good Girl, de Carolina Herrera.

As notas de topo são Damasco, Ameixa, Folhas Verdes e Bergamota. As notas de coração são Cedro, Lírio branco, Sândalo e Peônia e as notas de fundo são Baunilha, Caramelo, Vetiver e Almíscar.

Essencial Oud

Essa fragrância é indicada para mulheres maduras e que gostam de aromas amadeirados. Também deve ser utilizado exclusivamente no inverno. Para a especialista, é o melhor perfume feminino nacional amadeirado.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Frutas Secas e Damasco. As notas de coração são Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Loukhoum, Bálsamo de Gurjan e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Almíscar, Patchouli ou Oriza, Cashmeran, Âmbar Cinzento e Ambroxan.

Euphoria Sensuale (In the Box)

Também é uma marca focada em contratipos, contudo Euphoria é de uma linha própria. Essa é uma fragrância muito forte e deixa um rastro de perfume por onde passa. Por isso, o uso deve ser moderado, com quatro borrifadas sendo o suficiente. Se você gosta de receber elogios, essa fragrância é, sem dúvidas. a mais indicada,

