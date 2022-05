Verdade ou mito: os cães podem sentir quando alguém está prestes a morrer?

Existem diversos mitos em torno dos animais domésticos. Algumas pessoas dizem que eles podem ver e sentir ‘coisas’ ou até mesmo sentir quando alguém está prestes a morrer. Que os cães são os melhores amigos do ser humano isso é indiscutível, mas será que o pet teria esse ‘sexto sentido’ para prever quando alguém está para falecer?

As histórias são diversas: algumas falam que eles ficam o tempo todo ao lado da pessoa nos últimos momentos até a hora da ‘passagem’. Outras dizem que, antes mesmo da companhia ao lado da pessoa ocorrer, eles começam a uivar durante às noites, como se estivesse avisando sobre algo. Mas e a ciência? O que ela diz sobre isso?

O cão possui um olfato muito aguçado, em virtude disso muitas raças foram criadas com o intuito de caça, podendo sentir o cheiro das presas a uma distância longa. Hoje em dia muitos departamentos policiais também utilizam o olfato apurado dos cães como ferramenta de trabalho, em apreensão de drogas ou procurando vítimas em escombros, por exemplo. Além disso, ele também pode ser utilizado em alertas médicos, detectando quando há algo de errado com o paciente, por exemplo.

Tudo isso acontece pois, de acordo com o site Pet Keen (em inglês), os cães possuem 300 milhões de sentido olfativo (o ser humano possui 6 milhões). Eles também possui uma área do cérebro dedicada a entender os diferentes tipo de cheiro. Logo, alguém que está próximo da morte possui um cheiro diferente de alguém que está saudável. E isso faz com que, provavelmente, os cães sintam a diferença, mesmo eles não sabendo oque significa.

Além do cheiro, os cães também entendem a linguagem corporal, sendo dessa forma que eles aprendem os comandos e truques. Por isso, quando você está tendo um dia ruim ou se sentindo mal, eles se aproximam de você, te dando lambidas e se esfregando,

Como eles reagem à morte?

E depois que o fim realmente chega, os cães costumam apresentar diversos comportamentos. Seja a morte do seu dono ou de outra pessoa da casa ou até mesmo de algum outro pet que convivia no mesmo ambiente, algumas raças específicas podem:

Latir excessivamente;

Choramingar ou chorar;

Uivar;

Ficar impaciente;

Ficar de orelhas abaixadas;

Ficar por perto dos donos;

Procurar atenção.

Eles entendem quando alguém morre?

Mesmo com essas reações, não dá para saber se eles realmente sentem e entendem 100% quando alguém partiu. Embora eles possam não entender o que aconteceu, eles podem ser treinados para reagir à morte. O processo é parecido com o que é ensinado quando os cães de serviço precisam detectar pacientes com convulsões ou com baixo nível de açúcar no sangue.

