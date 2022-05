Top 3: perfumes masculinos que fixam na pele ‘para sempre’

Se você é do tipo de pessoa que prefere os perfumes que fixam por muito mais tempo na pele do que aqueles que você precisa andar com a fragrância na bolsa para retocar o cheiro, então você deve ficar ligado nos perfumes dessa lista.

Além de possuírem um ótimo poder de fixação e de projeção, esses perfumes são contratipos, ou seja, são fragrâncias inspiradas em perfumes de outros países que, caso você queira adquirir, são bem mais caros.

De acordo com o youtuber especializados em perfumes, Junior Barreiros, esses perfumes contratipos possuem um aroma muito parecido com os originais, sendo a combinação perfeita de custo e benefício. Veja a seguir 3 perfumes masculinos contratipos que ficam na pele ‘para sempre’.

Efrate - Nuancielo

Inspiração: Tobacco Vanille - Tom Ford

Como explicado no nome, o perfume possui um forte aroma de tabaco, baunilha e especiarias. É um perfume ‘bomba’, com efeito quente. Por isso deve ser utilizado com moderação e em dias frios. Seu cheiro pode ser sentido de longe e é considerado um perfume compartilhável.

As notas de topo são folha de tabaco e notas especiadas. As notas de coração são cacau, flor de tabaco, fava tonka e baunilha e as notas de fundo são frutas secas e notas amadeiradas.

Regnum Opus - In the Box

Inspiração: Layton Exclusif - Parfums de Marly

De acordo com o especialista, este perfume possui um aroma extremamente forte. Mesmo sendo considerada compartilhável, a fragrância é muito amadeirada, com seu uso sendo indicado mais entre os homens. Sua fixação pode chegar em até 14 horas.

Notas de topo: bergamota, tangerina, amêndoa e notas aquosas. Coração: cardamono, gerânio, rosa, civeta, garênia e vitória régia e fundo: oud, baunilha, sândalo, café, patchouli, madeira de guaiac, musgo de carvalho, âmbar e pimenta rosa.

Amber Oud Gold Edition - Al Haramain

Inspiração: Erba Pura - Xerjoff

Pelo fato de não ser nacional, este não é um contratipo barato, porém sai mais em conta do que a sua inspiração. É um perfume indicado para o calor pois une o cítrico com muitas frutas. Também é indicado para baladas e encontros românticos, além de ser uma fragrância compartilhável. Sua projeção pode chegar em até 6 horas.

As notas de topo são bergamota e notas verdes. As notas de coração são melão, notas doces, abacaxi e âmbar e as notas de fundo são almíscar, baunilha e notas amadeiradas.

