Sexo: 5 motivos pelos quais você vai querer se exercitar antes da relação sexual

Você sabia que os exercícios físicos te ajudam a obter um melhor desempenho na cama? Além de proporcionar um estado bom de saúde física – com a perda de peso e mais energia –, exercitar-se pode reduzir seu estresse tornar o sexo mais benéfico.

Baseado no portal Nueva Mujer, neste artigo te contaremos as maravilhas que podem ser refletidas durante suas relações íntimas ao adotar o exercício físico. As atividades ajudam na melhora do desempenho sexual tanto para homens como para mulheres.

Vamos lá?

1 – Acorda a emoção

De acordo com, Omer Faruk Karatas, pesquisador da Faith University, na Turquia, as pessoas que se exercitam ficam mais animadas. Para as mulheres, há uma melhora no fluxo sanguíneo para o clitóris, proporcionando uma função sexual mais positiva.

Cindy Meston, diretora do Laboratório de Psicofisiologia Sexual da Universidade do Texas em Austin, diz que, depois de se exercitar, os corpos das mulheres respondem mais rápido e mais intensamente ao conteúdo sexual, seu desejo é muito mais intenso.

2 – Aumenta os níveis de testosterona

Alex Galeth, personal trainer da Academia Nacional de Medicina Esportiva, afirma que os homens que se exercitam aumentam a quantidade da testosterona, responsável por gerar prazer. Além disso, os mantém com mais energia para encontros sexuais.

3 – Contra disfunção

Segundo um estudo da Emory University, do Reino Unido, o exercício aumenta as chances de uma melhor função erétil em homens entre 18 e 40 anos. Este já é um bom motivo para repensar sobre as atividades físicas em sua rotina.

4 – Aumenta o desejo

Os estudos de Linda De Villers, psicóloga clínica e professora adjunta da Pepperdine University, sugerem que o exercício regular aumenta o desejo sexual e facilita a capacidade de atingir o orgasmo nas mulheres.

5 – Adeus cansaço e cãibras

Adotar os exercícios físicos constantemente é dar adeus às câimbras e cansaço, além de evitar dificuldades respiratórias. Além dos benefícios físicos, você terá uma melhora na autoestima e deixará de se preocupar com coisas incômodas em relação ao seu corpo.