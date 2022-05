Relacionamento: 3 chaves para encontrar o amor da sua vida no Tinder, segundo especialistas

Para os adeptos dos sites e aplicativos de relacionamento, é mais comum encontrar usuários interessados apenas em sexo casual do que em um compromisso sério. Mais difícil ainda é haver pessoas em busca de um verdadeiro amor (para a vida toda). Contudo, não é impossível.

De acordo com especialistas, existem maneiras de cumprir essa missão que para muitos é inalcançável. Afinal, se você está aqui, significa que não é a única pessoa em busca de um amor verdadeiro através do Tinder.

Para começo, é importante deixar as coisas claras em seu perfil, afirmando procurar apenas algo sério e não querer perder tempo com casos temporários. Desta forma, os interessados também se mostrarão dispostos a abraçarem o mesmo objetivo.

Veja mais: Relacionamento: 3 formas de terminar com alguém educadamente segundo especialistas

A garantia de sua segurança é um aspecto crucial, então tome sempre cuidado com perfis falsos e usuários com más intenções. Desconfie de tudo e investigue sempre até que sua segurança não esteja ameaçada. Baseado no portal Nueva Mujer, confira as três chaves para encontrar o amor no Tinder.

1 – Conheça a pessoa (de verdade)

Segundo a La Vanguardia, uma das grandes vantagens de iniciar um contato digital é que você pode saber com antecedência quem ele é, seus gostos e estilo de vida.

O perfil da pessoa será como uma abertura para você entender um pouco mais sobre ela. Em seguida, poderá conferir suas redes sociais, amigos, interações e tirar suas conclusões.

“Iniciar um relacionamento com alguém pela Internet permite que você descubra os gostos e desgostos da outra pessoa de antemão. É uma forma mais segura e saudável de conhecer pessoas porque você já fez uma seleção prévia”, assegura a fonte.

2 – Siga em frente se o interesse for mútuo

Dar um ‘match’ no Tinder é um ponto positivo, pois significa que ambos se interessaram, de alguma forma, pelo perfil um do outro. Contudo, a busca pelo mesmo objetivo – ter algo sério – deve ser mútua.

“Estava procurando um parceiro e sempre deixei claro desde o início, o que me serviu para filtrar. Se nós dois estivéssemos procurando a mesma coisa, iríamos ao WhatsApp para nos conhecermos melhor e quando já houvesse um interesse claro, ficávamos”, recomenda um usuário.

3 – Vá a fundo

Se basear apenas na aparência e naquilo que a pessoa escolhe mostrar é um grande erro. Não se prenda apenas ao visual e o quão interessante – e perfeita – a pessoa aparenta ser.

Tenha conversas mais profundas com seu ‘crush’ do Tinder, conheça suas características, personalidade, objetivos e veja se ele se encaixa com suas metas. Lembre-se: Mantenha suas expectativas equilibradas durante todo o processo.