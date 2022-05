Maquiagem: 3 truques fáceis para aplicar nos olhos que te farão parecer mais jovem

Para fechar bem mais um dia e arrasar na próxima maquiagem, o que acha de aprender alguns truques para a região dos olhos e que te deixarão ainda mais bela e sem precisar fazer algo “de outro mundo”?

Caso tenha se interessado, basta apenas que acompanhe este texto até o final e confira as dicas que, desta vez, são compartilhadas pelo portal de notícias Nueva Mujer.

1 - O rímel deve ser seu aliado sempre

Para começar a nossa listinha, sem cometer excessos, é claro, o rímel terá um papel importante na sua maquiagem, pois faz com que além de alongar os seus cílios, você tenha um olhar mais profundo.

2- Já separou seu iluminador?

Embora não seja segredo para ninguém que o iluminador é bastante positivo, pois ajuda a trazer “mais vida”, é importante saber aplicá-lo nas zonas corretas. Para isso, você deve colocar alguns pontos de luz abaixo da sobrancelha e no canal lacrimal.

3 - Marque as suas sobrancelhas

Não há nada como uma sobrancelha bem feita, não é mesmo? No entanto, mais além do que simplesmente corrigir qualquer falha nesta zona, é importante não destoar do tom e nem aplicar produtos em excesso, para que os fios não percam a sua naturalidade.

