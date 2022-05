Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 27 de maio de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar os primeiros dias de outubro de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 23 a 27 de 2022:

Áries

É hora de voar e ter coragem de mudar as coisas. Busque a independência, pois isso o ajudará a amadurecer.

Você receberá uma proposta com o objetivo de fazer uma viagem nesses dias e deve faze o necessário para ir. Uma nova etapa de crescimento profissional chegará até você.

Semana de estudos. Você faz alguns pagamentos e tenta economizar o máximo possível.

Tenha cuidado com o que assina. No amor, você continuará com seu parceiro e o amor será estável. Solteiros receberão o convite de um amor novo que o faz se sentir maravilhoso.

Um animal de estimação chega em sua vida e seus números da sorte são 17 e 21. Sua cor que atrai a abundância é o azul.

Touro

Momento de desapego e crescimento, inclusive no dinheiro. Esta semana você receberá novas propostas de emprego. Seus números da sorte são com os números 20 e 23. Use mais amarelo para atrair abundância.

Cuidado com problemas legais e discussões com colegas de trabalho. Você deve estar sempre muito atento a tudo o que acontece. Você recebe um convite para um negócio que será muito lucrativo para você.

Cuidado com os problemas hepáticos e procure ter uma alimentação mais saudável para que você tenha energia. Semana provas ou estudos; tente se aplicar ao estudar. Um novo e apaixonado amor está procurando por você. Você muda seu visual e se sente melhor.

Confira mais: Os signos que fantasiam no amor, mas tentam esconder

Gêmeos

Alegrias e surpresas econômicas chegam. Tudo será melhor em todos os sentidos. Uma viagem pode surgir; É hora de aproveitar e se lembrar de tomar novos rumos.

No amor, alguém virá para ficar e você terá sorte com um parceiro estável, principalmente dos signos de aries leão ou sagitário. Cuidado com a perda de objetos pessoais e previna-se mais.

Seus números da sorte serão 07 e 15. Verde é a cor que o ajudará a crescer. Reduza o consumo de álcool e o excesso de comida gordurosa, isso pode causar problemas de saúde. Você terá um diploma.

Confira mais: Os signos que menos caem em lábias no amor

Câncer

A vida o ajudará a resolver situações complicadas em seu trabalho e vida amorosa. Sem dúvida, uma nova etapa começa e é preciso se reinventar.

É hora de voltar para os estudos e seguir em frente com sua vida profissional. Você é um ótimo aluno. Semana reuniões de trabalho para mudanças de projeto.

Tente se conectar com seu ser espiritual e se antecipe a qualquer situação complicada. Você recebe o convite de um novo projeto e tudo sairá bem.

Seus números da sorte são 09 e 27. O laranja é a cor que vai dominar esses dias, então use-o mais em suas roupas. Um amor o procura para pedir perdão e é bom perdoar, mas não esquecer.

Leão

Uma ótima semana para fazer o que você tem em mente, mas é preciso ter cuidado com as traições de seus colegas de trabalho e amores. Fique atento a tudo em sua vida.

Momento de corrigir situações passadas em termos de dinheiro e problemas legais. Não hesite em se organizar e pedir ajuda.

Cuide dos problemas lombares e saiba que eles podem ser causados por tanto estresse no cotidiano. Caminhe e praticar exercícios.

No amor, você conhecerá pessoas mais compatíveis com você. Seus números da sorte são 01 e 06. Suas cores da sorte são fortes, como o vermelho, azul e, principalmente, o roxo. A estabilidade emocional chegará.

Virgem

Serão dias de fluidez em termos de trabalho e abundância econômica. A oportunidade de crescer mais em seu trabalho chegam e as oportunidades serão positivas, embora você deva tomar a melhor decisão sem pressa.

Hora para ter equilíbrio em sua vida amorosa; é melhor ser estável e afastar o medo do futuro. Semana para retomar seus assuntos financeiros e administrativos. Você paga as dívidas e começa seu próprio negócio com muito planejamento.

Seus números da sorte são 11 e 22 e suas cores são o vermelho e o azul; tente se vestir mais com elas para atrair abundância em sua vida e a fortuna.

Confira mais: Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 22 a 28 de maio de 2022

Libra

A boa sorte estará presente nos dias de hoje e você deve deixar seus medos para trás. Seja mais autêntico e remova o medo sobre o que vão dizer sobre sua vida.

É hora de estar em paz consigo mesmo e aceitar o que acontece para aprender. O verdadeiro amor chegará. Para os librianos que têm um parceiro, serão dias muito agradáveis em seu relacionamento.

Uma gravidez pode ser descoberta. Tente não ser tão dramático em sua vida diária e deixe as situações que você não consegue resolver passarem.

Suas cores de abundância são branco e vermelho. Seus números da sorte são 3 e 25. Atencao com os dentes e a visão. Algo que você não esperava lhe dará muita felicidade.

Escorpião

Você estará em constante luta para se destacar dos outros, mas também preciso ter a responsabilidade e o poder de decisão.

Você está no momento de assumir o comando da sua vida para ser melhor e realizar. Lembre-se que tudo o que faz volta para você mais cedo ou mais tarde, então analise seus atos.

Semana de muitos projetos de trabalho. Cuide de problemas estomacais e tente ter uma alimentação melhor.

Seu signo está sempre à frente do que os outros vão dizer e mais ainda quando se trata de amor, por isso deve se acalmar e não se apressar em tomar terá sorte com os números 12 e 29 e suas cores são o amarelo e o verde.

Veja mais: Os signos que se apaixonam como se fosse a primeira vez

Sagitário

Explosão de sentimento! Meça suas palavras e sempre tente negociar seus planos de trabalho com calma para que você não seja prejudicado.

É hora de crescer na vida e decidir ser um vencedor, não se deixando influenciar por pessoas que só querem tirar proveito do seu talento. Finalize amores e as amizades tóxicas por interesse.

Preste atenção nas coincidências nas que ocorrem em sua vida para que te guiem para onde ir e alcançar o que você tanto deseja.

Você volta a estudar. Você ganha dinheiro extra com os números 4 e 10. Suas cores de abundância são azul e amarelo.

Capricórnio

Você passará por importantes decisões de trabalho e deve levar em consideração todas as possibilidades para ter um bom trabalho e realizar o projeto que tanto deseja.

A boa sorte estará do seu lado, mas será uma semana de reuniões e mudanças. Você manda consertar algo. Você coloca seus documentos em dia e pensa em estudar; tudo sairá bem.

No amor você decide estar em um relacionamento mais sério. Os solteiros conhecerão pessoas de Áries e Libra que serão muito compatíveis. Você terá sorte com os números 16 e 30. Suas cores de abundância são verde e laranja.

Aquário

A sorte sorri para você em tudo que você quer fazer e será uma explosão de boas energias em sua vida. Faça todas as mudanças que você tem em mente.

Será uma semana de muito estresse no trabalho e reuniões, apenas lembre-se que você deve manter a calma nos piores momentos e verá como sairá triunfante de qualquer adversidade.

Relacionamento mais sérios chegam. Previna-se de problemas nas costas e tentar não carregar coisas pesadas. Você terá sorte com os números 15 e 23 e suas cores de abundância são azul e amarelo.

Um amor deseja pedir perdão e é hora de tirar rancores do seu coração. Você deve ter segurança e confiança em si mesmo para que possa alcançar o que tanto deseja.

Peixes

Você não deve desistir e precisa focar seus esforços em alcançar seus objetivos profissionais. Seu signo está no caminho certo para ser um vencedor e não deve hesitar em continuar buscando o melhor, inclusive em seus estudos.

Você pensa muito em um amor do passado e deve conversar com ele. Fique em paz para não carregar energias que não são suas.

Cuide mais do seu dinheiro e comece a economizar. Seu temperamento impulsivo chegará a um limite e você precisa controlá-lo para que não lhe cause problemas.

Você terá sorte com os números 8 e 33. Afaste a preguiça e tristeza porque é hora de alcançar algo importante. Suas cores de abundância são o verde e o branco.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!