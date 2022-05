Divulgado novo áudio ‘macabro captado’ recentemente no espaço; confira registro impressionante

Foi divulgado recentemente, pela Agência Espacial Americana (NASA), um novo áudio ‘macabro’ captado no espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, várias centenas de galáxias residem no núcleo do aglomerado de galáxias Abell 370, localizado a aproximadamente 4 bilhões de anos-luz da Terra.

Nesta sonificação, as ondas sonoras são geradas com base no brilho e na posição dos objetos cósmicos na imagem.

Ainda de acordo com as informações, para isso, foram utilizados dados do Telescópio espacial Hubble da NASA.

O registro foi compartilhado na página oficial do explorador no Instagram recentemente e acabou viralizando nas redes sociais.

A luz mais brilhante é convertida em som mais alto e a frequência aumenta da parte inferior para a parte superior da imagem. Confira registro impressionante:

Hubble da NASA é um dos telescópios espaciais mais renomados da astronomia moderna que orbita fora da atmosfera terrestre.

Batizado em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble, foi lançado em órbita em 24 de abril de 1990 na missão STS-31 como um projeto conjunto da NASA e da Agência Espacial Européia, inaugurando o programa Grandes Observatórios.

