Aqui está a misturinha caseira com APENAS 2 itens para limpar rejunte de banheiro

Por ser uma zona bastante úmida, é super comum que mesmo que adotando os cuidados necessários, os rejuntes do banheiro apresentem sujeiras. E, se você enfrenta este problema, mas não sabe o que fazer, nós queremos te ensinar uma sugestão de misturinha caseira super eficiente.

Além de contar com apenas 2 ingredientes em sua composição, uma das vantagens principais desta recomendação, além do custo-benefício, é claro, é que você precisará de itens que possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados nos mais diferentes comércios.

Pensando nisso, se você já separou seu papel e caneta, basta agora que acompanhe todos os detalhes que compartilharemos a seguir.

Misturinha para limpar rejunte de banheiro

Itens:

Vinagre;

Bicarbonato de sódio.

Modo de preparo e aplicação da misturinha:

Para começar, você deve fazer uma mescla entre uma quantidade considerável de vinagre e o bicarbonato de sódio;

Logo após, aplique a sua misturinha no rejunte e deixe agir por aproximadamente 7 minutos;

Depois desse prazo, utilizando uma escova de cerdas firmes, esfregue toda a área em que aplicou seu produtinho caseiro;

Por fim, remova todo o excesso com água ou um pano.

Queremos reforçar que tanto quando for preparar e também no momento de aplicar a receitinha caseira é recomendado que você utilize máscara de proteção e também luvas, para evitar o contato direto com a mescla.

De toda forma, caso note algum sintoma ou reação ao utilizar a misturinha, é recomendado que busque imediatamente um centro médico para que avaliem seu quadro de saúde e indiquem o melhor tratamento.

Por fim, recorde-se que o resultado pode alternar devido a diversos fatores.

