Esses 3 truques podem te ajudar a tirar o cheiro de alho das mãos

O alho é um ingrediente chave para muitas receitas. Seu gosto é saboroso, e deixa qualquer receita simples, como o preparo de um arroz, muito mais apetitosa. Contudo, o problema está no seu cheiro, que pode impregnar em qualquer superfície, principalmente na mão. Seu cheiro é tão poderoso que é possível senti-lo de longe, mesmo se você encostou com luvas.

Assim como os perfumes, o tempo que o cheiro fica grudado vai depender da pele da pessoa, podendo durar até horas ou dias. Por isso, caso você não queira mais ficar com esse aroma forte em suas mãos, fique atento a essas dicas.

O primeiro truque tem a ver com a temperatura da água. A revista Clara (texto em espanhol), por exemplo, recomenda que você não lave as mãos com água quente após manusear as cabeças de alho pois o calor pode abrir os poros da pele e o aroma fixar no local.

Se você já descascou, cortou ou ralou o alho e o cheiro ficou em você, é preciso utilizar alguns ingredientes para tirá-lo e o limão é um deles. Corte a fruta ao meio e esfregue nas mãos como se fosse uma esponja e verá o resultado. Mas cuidado com cortes e ferimentos para acabar não ardendo ou infeccionando o local! Outra receita caseira é misturar bicarbonato de sódio com gotas de água e criar uma pasta. Faça o mesmo procedimento de esfregar na mão. Caso você não tenha bicarbonato, pode substituí-lo por sal.

O terceiro ingrediente, muito utilizado em dicas de limpeza caseira, é o vinagre. Use o vinagre de maçã nas mãos e depois lave com água e sabão.

