À medida que o WhatsApp é atualizado com novos recursos e correções, smartphones antigos são impedidos de continuar executando o aplicativo. Agora, cerca de 40 celulares terão que se despedir do app de mensagens.

Atualmente, o app de mensagens instantâneas já conta com mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo, como detalhado pelo site Fayerwayer.

No entanto, existem várias aparelhos que não atenderão às características básicas para serem compatíveis com o WhatsApp.

Em março, o aplicativo atualizou suas políticas de privacidade, então alguns smartphones com sistemas operacionais mais antigos serão incompatíveis em breve.

App WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir do dia 31 de maio

De acordo com as informações oficiais oferecidas pela Central de Ajuda do WhatsApp, aparelhos com versões anteriores ao Android 4.1 e, no caso de aparelhos Apple com versões anteriores ao iOS 10, deixarão de rodar o app.

Diferentes páginas compartilham a lista dos diferentes modelos em que o WhatsApp não pode ser usado a partir de 31 de maio. Destacam-se os iPhones 6S, 6S Plus e o primeiro SE (lista completa neste link).

Com informações do site Fayerwayer