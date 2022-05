Aeromoça explica por que a tripulação de cabine ‘estremece’ quando um passageiro faz este de pedido

Uma aeromoça revelou por que você nunca deve pedir uma Coca Diet enquanto voa em um avião comercial - porque ela espuma demais.

A comissário de bordo, chamada Jet, explicou que a tripulação de cabine “estremece” toda vez que um passageiro pede a equipe.

Como detalhado pelo site The Mirror, ela precisa esperar as “bolhas baixarem” antes que a bebida possa ser servida por completo.

Escrevendo em um blog, ela disse: “Os refrigerantes espumam muito mais quando despejados de uma lata, e o pior culpado por isso é Coca Diet - eu literalmente tenho que esperar as bolhas baixarem antes que eu possa continuar servindo”.

Ela continuou: “Se todos os três passageiros de uma fila pedirem Diet, muitas vezes eu os farei esperar, vou atender mais três pedidos de bebida, servir e só depois finalizar”.

Ainda de acordo com as informações, o relato acabou viralizando nas redes sociais recentemente.

Então, se você quer ser gentil com a tripulação de cabine, é melhor pedir outra coisa, como chá ou café. Eles provavelmente vão agradecer por isso.

Texto com informações do site The Mirror