Os signos que fantasiam no amor, mas tentam esconder

Amar e sonhar podem andar lado a lado e, enquanto algumas pessoas não se sentem envergonhadas de assumir isso, outras preferem manter as fantasias apenas em seus corações. Alguns signos do zodíaco são mais propícios a esconder o quando sonham com relacionamentos ideais em suas vidas.

Saiba quais são e os seus motivos:

Touro

O taurino não entrará em um relacionamento que não o coloca para sonhar e fazer planos para o futuro. Ele tem sentimentos profundos e os considera valiosos, por isso não quer perder tempo. Por mais que não assuma, este signo quer viver histórias que sejam marcantes na sua vida e na do outro, superando desafios e acumulando recordações que emocionam.

Virgem

O sério e centrado virginiano pode surpreender quando o assunto é amor, mas mantém isso oculto até se sentir seguro. Ele deseja viver não só relacionamentos mais sério se não que conexões que o façam se esquecer de tudo aquilo que não deu certo antes. Ter alguém apoiando e vivendo com inspiração ao lado é um dos seus maiores desejos.

Sagitário

O sagitariano tem ótimos dias de solteiro e coloca a liberdade em um lugar muito especial em sua vida. No entanto, ele é sonhador e sempre buscará viver as experiências mais intensas, inclusive no amor. Mesmo que não demonstre, este signo espera um amor que movimente todas as estruturas e o faça acreditar como nunca nos sentimentos. Ele lutará por paixões que podem propiciar isso em seu destino.

Capricórnio

O capricorniano pode ter longas fases de foco em outros projetos, mas a vontade de construir um relacionamento positivo sempre o acompanha. Ele quer viver amores duradouros e que o ajudem a realizar sonhos. Por isso, não tem medo de entrar de cabeça e fazer promessas quando sente que algo especial finalmente está em sua vida. O “para sempre” existe em seu vocabulário, por mais que ele evite revelar.

