Misturinha caseira maravilhosa para remover mofo da parede; com apenas 2 itens

Um dos grandes problemas do mofo é que além da questão estética, ele pode acabar fazendo com que uma pessoa tenha diversos problemas de saúde como doenças respiratórias, alergias, entre outros.

Pensando nisso, embora o mais recomendado seja antes revisar qual um possível ponto de infiltração ou problema de umidade, para que os devidos reparos sejam feitos, existe também uma alternativa de misturinha caseira que ajuda a remover o mofo da parede.

Misturinha caseira para remover mofo de parede

Você precisará de:

1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio;

250 ml de vinagre de álcool.

Como preparar e aplicar a sua misturinha:

Primeiro, com a ajuda de um recipiente, misture os dois itens;

Após perceber que a mescla está borbulhando menos, coloque-a em um borrifador;

Logo após, aplique a misturinha pela parede e deixe agir por aproximadamente 10 minutos;

Então, utilize um pano limpo para secar toda esta zona e remover as manchas.

É recomendado que você repita o processo pelo menos uma vez ao mês.

Queremos reforçar que tanto quando for preparar e também no momento de aplicar a receitinha caseira é recomendado que você utilize máscara de proteção e também luvas, para evitar o contato direto com a mescla.

De toda forma, caso note algum sintoma ou reação ao utilizar a misturinha, é recomendado que busque imediatamente um centro médico para que avaliem seu quadro de saúde e indiquem o melhor tratamento.

Por fim, recorde-se que o resultado pode alternar devido a diversos fatores.

