Bebidinha caseira com linhaça, abacaxi e pepino para perder peso

Se você entrou na onda fitness, buscando uma alimentação saudável em conjunto a exercícios físicos para refletir na sua saúde e autoestima, está no artigo certo!

Bebidas naturais feitas da forma correta podem te ajudar a desintoxicar, desinflamar e favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

A combinação de linhaça, abacaxi e pepino é um suco saboroso e altamente benéfico para a saúde. E como se isso não bastasse: vai te ajudar a perder peso. Esta bebida refrescante remove as impurezas do seu corpo e colabora com o bom funcionamento do organismo.

Se a união do pepino e do abacaxi já é poderosa, imagine acrescentar a linhaça, que é um grão rico em minerais, vitaminas e antioxidantes. Juntos, eles ajudam o metabolismo, removem o colesterol ruim do corpo e regulam a pressão arterial. Eles são ricos em fibras alimentares e ajudam na função digestiva.

Vamos à receita?

Bebida de linhaça, abacaxi e pepino

Abacaxi e pepino também são bons para eliminar líquidos e toxinas acumulados porque contêm muita água. Baseado no portal Nueva Mujer, confira a receita.

Ingredientes

Meio pepino

Duas colheres de linhaça

Duas rodelas de abacaxi

Água

Modo de preparo

Corte o pepino e o abacaxi em pedaços, lave muito bem e coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata-os até ter a bebida estar pronta para consumir e ser desfrutada de seus benefícios.

Recomenda-se tomá-lo de manhã e antes de dormir, para aproveitar seus efeitos purificantes para perder peso. Lembre-se de manter uma alimentação saudável para aproveitar os resultados e cuidar da sua saúde.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.