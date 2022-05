4 perfumes femininos nacionais para você utilizar nos dias FRIOS

O frio bateu na sua porta e as roupas mais quentinhas que estavam lá no fundo do guarda-roupa começaram a ser usadas, não é mesmo? E para combinar com o look diferente nesses dias gelados, que tal exalar aromas ‘quentes’ e fortes que combinam com essa época do ano?

Confira a seguir uma lista feita pela youtuber Barbara Rosa com 4 perfumes nacionais que são verdadeiras ‘bombinhas’ para você usar em dias frios.

Egeo Vanilla Vibe

Essa fragrância é para as pessoas que preferem os perfumes mais doces. Também é um perfume muito cremoso e como o próprio nome diz, a baunilha é a nota que se sobressai. De acordo com Barbara, a fragrância combina mais com adolescentes.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas, Bergamota e Folhas Verdes. As notas de coração são Coco, Lírio-do-Vale, Pétalas de Rosa e Cyclamen e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Âmbar e Cedro.

Una Blush

Em virtude das notas de florais e âmbar, esse perfume consegue ‘quebrar’ a fragrância doce, que muitas pessoas consideram enjoativos. Mas ainda é uma fragrância exclusiva para o frio.

As notas de topo são Gengibre, Cítricos e Bergamota. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Breu-Branco e Lírio-do-Vale as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Sândalo

Coffe Woman Sense

Frio e café, uma das melhores combinações que existem. Pensando nisso, Coffe Woman Sense é um perfume doce e ao mesmo tempo quente. Também é um perfume mais jovem.

As notas de topo são Framboesa, Gengibre indiano, Cassis, Mandarina, Quincã e Maçã as notas de coração são Pétalas de Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia, Jacinto e Pele e as notas de fundo são Âmbar, Patchouli ou Oriza, Violeta e Ládano.

Feelin’ Sexy for Her

A junção de frutas vermelhas com a nota de almíscar é o diferencial desse perfume. Seguindo a ideia do nome, é uma fragrância sexy, sedutor e poderoso. Além de ser ideal para o clima frio, também é ideal para encontros românticos.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas e Raspas de Limão as notas de coração são Violeta, Flor de Pêra e Lírio as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar e Algodão-Doce.

