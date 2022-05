3 sinais simples de que você está em um ÓTIMO RELACIONAMENTO

Em muitos momentos o ser humano sabota a ele mesmo e não consegue enxergar as coisas boas que estão acontecendo ao seu redor. Isso pode ocorrer também nos relacionamentos, com as pessoas sempre procurando motivos para brigar ou achando que tudo está bom demais para ser verdade. Se você está passando por isso em sua relação, desconfiando ou pensando muito nas coisas negativas de um namoro, casamento, etc., que tal fazer exatamente ao contrário e tentar entender o motivo do seu relacionamento ser tão bom, pensando nas pequenas coisas?

Confira a seguir 3 sinais sutis de um ótimo relacionamento, de acordo com a psicóloga de casais, Alice Boyes:

1. Você pode completar esta frase: Meu parceiro é bom em ..., mas não é bom em ....

Conhecer seu parceiro é muito importante em uma relação, é sinal de que você está prestando atenção não somente nas qualidades e se deixando levar pelo encanto. “Quando os relacionamentos estão indo bem, tendemos a julgar nossos parceiros de forma um pouco mais positiva do que é objetivamente garantido. No entanto, casais perceptivos e sintonizados também são geralmente muito bons em avaliar os pontos fortes e fracos um do outro”, explica Alice.

2. Você encontra soluções criativas de relacionamento com base no primeiro tópico

Esse é tópico é bem simples e direto. Já você conhece os pontos positivos e negativos do seu parceiro, vocês também podem procurar soluções criativas baseadas nesses pontos para se conhecerem mais ainda e ajudar um ao outro.

3. Você sabe de qual celebridade menor seu parceiro mais gostaria de receber uma mensagem de aniversário

Das coisas sutis, essa é a mais simples e sutil. Mas você já parou para pensar qual a pessoa que seu parceiro mais admira? Se a resposta for sim, saiba que você está em um relacionamento bom, onde até as coisas mais simples e pacatas você conhece do seu parceiro.

“Quando as pessoas procuram um parceiro, às vezes fazem uma lista do que desejam, por exemplo, alguém alto, que compartilhe seus interesses e que queira o mesmo número de filhos que eles. No entanto, relacionamentos maduros e bem-sucedidos geralmente se tornam fatores mais sutis, como conhecer, aceitar e apoiar um ao outro de maneiras muito específicas”, finaliza a psicóloga.

