Sexo: Entenda o que os sonhos sobre estas posições sexuais específicas dizem sobre você

Sonhar com sexo é um comportamento completamente natural e comum, causado pelo nosso subconsciente enquanto estamos dormindo. Talvez você já tenha sonhado protagonizando cenas sensuais com um estranho, professor ou até mesmo o ex. Caso seja o seu caso, preparamos um artigo sobre isso, confira logo abaixo:

Se as posições sexuais durante seus sonhos te intrigam, você está no lugar certo. Sonhar com relações íntimas dentro da banheira ou conversas sujar podem sugerir algum momento da sua vida enquanto se está acordado. Curioso, não?

Após sonhar estar fazendo sexo, é natural querer saber o porquê aquele registro foi gerado na mente durante o período de sono. Os sonhos são caracterizados como reflexos de coisas ocorridas durante o dia a dia enquanto se está desperto.

De acordo com a Dra. Janet Brito, psicóloga licenciada e terapeuta sexual, os sonhos são uma forma de revelar o que é invisível para você. Servem como um sistema de orientação interno, refletem sobro como sua vida está caminhando e revelam imagens simbólicas para você explorar com curiosidade. “Os símbolos e imagens em seus sonhos conectam você com seus sentimentos, desejos ou algo que esteja tentando resolver”, explica Brito.

Extraídas do portal de especialistas Health Line, trouxemos aqui alguns dos possíveis significados destes sonhos...

1 – Sexo na banheira

Você sabia que não é incomum que as pessoas se sintam atraídas por objetos inanimados? Talvez este seja o seu caso e você nem percebeu!

De acordo com a psicoterapeuta familiar e de relacionamento, Fran Walfish, a forma de um bico de banheira pode se assemelhar ao pênis masculino, ou a escultura de um corpo nu pode ser uma grande excitação. “Muitas pessoas mantêm a imagem visual na frente de suas mentes e depois se masturbam com uma vinheta criativa e imaginária de sexo com o objeto inanimado”, explica ela.

2 – Sexo oral

O sonho pode significar que você foi cresceu com o pensamento de que o sexo oral é nojento e indesejado, mas secretamente você o deseja.

“Muitas pessoas são avessas a fazer sexo oral, embora algumas dessas pessoas amem recebê-lo”, diz Walfish. Caso você possua uma vida sexual ativa, é importante conversar sobre isso com seu parceiro para tornar a situação confortável.

3 – Conversas sujas

De acordo com Walfish, pode significar que uma pessoa deseja se sentir mais confortável em relação a sua própria pele. Estar livre do julgamento e da preocupação com forma pela qual as pessoas as veem.

“Você pode deixar esse sonho de lado e descartá-lo como nada ou usá-lo como uma maneira de explorar a conversa suja com seu parceiro”, diz Walfish. Contudo, a conversa suja é arriscada se o seu parceiro achar desagradável ou tiver um estigma negativo associado a isso. Desta forma, é necessário que ambos conversem antes e estabeleçam essa dinâmica.