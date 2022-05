Relacionamento: 3 formas de terminar com alguém educadamente segundo especialistas (Reprodução/HBO Max)

Se você já não sente mais que seu relacionamento está caminhando, mas tem medo de ferir os sentimentos do seu parceiro com o término, não se preocupe! Estamos aqui para te ajudar.

Se há uma preocupação de sua parte em relação aos sentimentos de seu parceiro, você está no caminho certo! Não sentir mais “paixão” por alguém não significa que a responsabilidade afetiva deverá ser deixada de lado. Contudo, é necessário entender que não se deve estar preso em algo que o deixa infeliz.

Primeiro de tudo, você precisa se certificar sobre realmente querer terminar o relacionamento. De acordo com a psicoterapeuta Rebecca Hendrix no portal Glamour, “separação é algo que você quer fazer depois de pensar sobre isso ao longo do tempo.”

Veja mais: Relacionamento: ‘Fui traído; como seguir em frente?’ Confira 3 passos CRUCIAIS a serem seguidos

Caso tenha tomado sua decisão internamente e não a sabe como lidar com isso, confira três das diversas dicas sobre como terminar com alguém de uma forma responsável.

1 – Pense na conversa antes de falar com seu parceiro

Nesta etapa, será necessário um tempo e espaço para se pensar na maneira pela qual as coisas serão ditas. É inevitável que a conversa não seja confortável. Contudo, é preciso tomar a atitude certa.

De acordo com Hendrix, a conversa em si provavelmente será estressante e, quando se está estressado, as partes lógicas e racionais do cérebro têm o acesso perdido. Desta forma, há uma sugestão de como você poderá resolver isso:

Escreva exatamente o que deseja dizer e pratique com antecedência para que o raciocínio seja decorado e impedido de sumir na hora da fala. Pois no calor da emoção, as coisas podem sair fora do controle se não houver planejamento. É necessário mantê-lo “neutro, não acusatório, sem culpa, compassivo, direto e honesto”, diz Hendrix.

2 – Tenha empatia

Jamais trate seu parceiro como se ele não tivesse sentimentos apenas porque você decidiu que não o ama mais. Se lembra do que foi falado sobre responsabilidade afetiva lá em cima?

Sempre se coloque no lugar dele. “A empatia pela experiência do término do relacionamento do parceiro e a capacidade de expressá-la podem ajudar bastante a aliviar a dor inevitável”, afirma o psicólogo clínico Franklin A. Porter.

3 – Entenda que você não poderá controlar a reação dele

Você pode criar um roteiro e ser a pessoa mais empática do mundo. Contudo, isso não significa que poderá planejar a reação de seu parceiro após o anúncio do término. É necessário entender que não há uma resposta universal para as reações pós-término.

Entretanto, os passos apresentados podem aproximar uma conversa saudável, na medida do possível. “Não há garantia de que a conversa será efetiva, pois só se pode controlar a mensagem enviada, não como ela é recebida”, afirma Porter.