Alguns signos podem parecer personalidades independências e muito seguras da própria liberdade. Infelizmente, quando o amor toca seus corações e existem alguns desequilíbrios, eles podem criar dependências emocionais.

Esse apego excessivo por quem amam e pelo relacionamento, tende a se tornar um problema principalmente quando as crises aparecem.

Confira quais são os signos que são dependentes no amor, mas demonstram o contrário:

Touro

É muito fácil ver o taurino decidido e dono de si, demonstrando ter tudo sobre controle. No entanto, este signo também pode se tornar dependente de alguns relacionamentos e esquecem o poder individual que carregam para realizar transformações. Eles nem sempre conseguem controlar a ligação que possuem com a zona de conforto e isso pode acabar se tornando um tipo de obsessão.

Gêmeos

O geminiano é livre, mas também está sempre conectado com as outras pessoas. Nos relacionamentos, ele pode se tornar dependente quando existe muita química e valores em comum. Quando isso acontece, este signo pode se colocar em segundo lugar e lutar pelo bem-estar do outro mesmo que isso signifique sacrificar o seu.

Virgem

O virginiano é um dos signos mais focados em seu próprio desenvolvimento e potencial. No entanto, o amor tende a movimentar seus sentimentos e convicções. Quando consegue criar uma ligação que importa e deseja levar para o futuro, tende a construir muitos planos ao redor desse amor. A dependência pode gerar muita frustração se as coisas não saem como o esperado.

Libra

O libriano sempre será alegre e muito conectado com a vida social. No entanto, este signo acredita que o mundo é vivido em pares e pode não querer abrir mão por nada de uma relação, criando laços de dependência. Ele pode minimizar o que gosta e quer, apenas para se encaixar em um amor e agradar quem está ao seu lado.

