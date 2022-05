Os signos que precisam ir com calma com a entrada do Sol em Gêmeos

O Sol marca sua entrada em Gêmeos de 20 de maio e 20 de junho de 2022 e esta pode ser uma fase um pouco mais dramática para alguns signos do zodíaco que são levados a refletir mais sobre as próprias ações.

Confira aqueles que devem ir com calma com a entrada do Sol em Gêmeos:

Áries

Tenha mais calma em suas ações e respostas durante esta temporada, sempre investindo em uma comunicação consciente. Sementes positivas seroa plantadas se você se abrir a ouvir mais e e perceber o que realmente acontece ao seu redor. Algumas pessoas podem surgir rapidamente em suas vidas também.

Touro

Hora de pensar rápido, pois a vida também será mais imprevisível, mesmo assim não se esqueca que você deve ter seu próprio tempo. Mudar ou ir atrás do que deseja, exige planejamento e atenção extra, principalmente com gastos. É hora de colocar a energia nas prioridades necessárias e descobrir saídas para liberar tensões.

Leão

A vida reserva mudanças importantes e começa a abrir portas para o futuro; tenha calma e saiba deixar o passado ir embora ou retornar de forma positiva. A paciência fará toda a diferença na forma como você lida com questões internas e externas, pois permite construir bases emocionais mais sólidas. A transformação e evolução chegam, mas você dita as regras.

Capricórnio

Tempo de muitas mudanças e situações imprevisíveis para voce que prefere ter o controle. Não chegue ao limite e saiba priorizar a própria saúda mental, física e emocional. Comprometa-se mais com as próprias necessidades e reserve tempo para fazer limpezas necessárias, mesmo que as pessoas tentem se conectar com você por todos os lados. É hora de conclusão e libertação!

