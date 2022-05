Entre 20 de maio e 20 de junho de 2022, o Sol estará em Gêmeos, uma fase marcada por uma importante energia de transformações, comunicações e reflexões. Para alguns signos, este é um período em que muitas respostas podem chegar e iluminar a consciência.

Confira os signos que encontram respostas com a entrada do Sol em Gêmeos:

Câncer

A intuição está em alta e é uma fase de percepções muito importantes. Saiba receber as mensagens que chegam do universo, por sonhos ou sinais que não passam despercebidos. Mais do que se comunicar, é necessário se ouvir mais para compreender respostas importantes que surgem em seus pensamentos. Seja gentil com você e cuide-se o máximo que puder.

Gêmeos

A inteligência e a curiosidade chegam a altos níveis e isso pode ser uma abertura importante. Possibilidades e ideias são expansivas, marcando a diferença na sua história e dando respostas esperadas há muito tempo. Abrace a alegria, a positividade e considere novos objetivos. É oportunidade perfeita para evoluir e superar a si mesmo!

Libra

A curiosidade irá tomar conta e será mais fácil explorar novos terrenos. Respostas importantes chegam, porque você agora questiona e quer se aprofundar. Lembre-se que é sempre mais positivo ser flexível e compreender o caminho com paciência. Os olhos da intuição estão abertos e descobrem sinais; permita refletir e ter o melhor do sexto sentido e da lógica juntos.

Escorpião

É hora de começar a encontrar respostas importantes e se libertar daquilo que não o ajuda a evoluir. Pode ser doloroso chegar a algumas conclusões profundas e vivenciar a necessidade de transformação, mas é importante enxergar os benefícios além da dor. Não permita que o medo obscureça a verdade e saiba ser cuidadoso para pegar as mensagens do universo – elas serão valiosas.

