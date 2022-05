MSI 2022: Somente uma equipe segue invicta na competição!

Primeiro dia de partidas da fase hexagonal surpreende BUSAN, SOUTH KOREA - MAY 20: T1 competes at the League of Legends - Mid-Season Invitational Rumble Stage on May 20, 2022 in Busan, South Korea. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games) (Colin Young-Wolff/Reprodução / Riot Games)

As primeiras partidas da fase hexagonal do MSI 2022 foram disputadas na madrugada e manhã desta sexta-feira, 20 de maio. Ao contrário do esperado, duas das equipes favoritas ao título tiveram sua invencibilidade quebrada e uma terceira equipe se mostrou pronta para enfrentar os gigantes do cenário.

Jogando contra a T1 e a RNG, cotadas como favoritas para a disputa pelo título, a G2 mostrou a que veio e conseguiu vencer seus dois primeiros jogos desta etapa, retirando a invencibilidade dos gigantes que se destacaram nos grupos A e B. Com as duas vitórias, a equipe europeia segue sendo a única invicta do torneio até este momento.

Apesar de terem sidos derrotados pela G2, tanto T1 quanto RNG conseguiram vencer o segundo confronto do dia e seguem empatados na segunda colocação com o placar de 1 a 1.

Quem também segue com o placar de 1 a 1 é a PSG Talon, que venceu o confronto contra a Saigon Buffalo, e a Evil Geniuses, que também conquistou a vitória sobre a mesma equipe.

Após as 2 vitórias da @G2esports sobre @T1LoL e @RNG no 1º dia de Fase Hexagonal, o Caçador @G2Jankos deu uma palavrinha sobre a performance da equipe.



Pra quem se surpreendeu com o desempenho deles: não estavam mostrando tudo o que tinham na manga na Fase de Grupos... 👀 pic.twitter.com/86nurWIXXM — CBLOL (@CBLOL) May 20, 2022

Desempenho surpreendente da G2 marca o primeiro dia

Liderando a tabela da fase hexagonal da competição, a G2 chegou no stage apresentando um desempenho completamente diferente da fase de grupos.

Em declaração para a Riot Games, o jogador Jankos afirmou que as duas vitórias de hoje foram capazes de deixar a equipe ainda mais empolgada com o torneio.

“Na fase de grupos não precisamos mostrar muita coisa. Hoje saio mais contente do que com as oito vitórias no grupo”, afirma o jogador.

Após saírem vencedores nos confrontos de hoje, a G2 soma a impressionante marca de 10 vitórias consecutivas no MSI 2022 e segue embalada na competição.

As partidas da fase hexagonal voltam a acontecer na madrugada deste sábado, 21 de maio, e serão transmitidas nos canais oficiais da Riot no YouTube e na Twitch.