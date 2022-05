Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 20 a 22 de maio de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 22 de maio de 2022:

Áries

Você vai se reconciliar com seu parceiro e terá surpresas agradáveis. Sexta-feira de eventos ou acontecimentos importantes; você conhecerá pessoas.

Cuide dos problemas estomacais e intestinais e procure ter uma alimentação mais saudável. Você recebe dinheiro extra por uma dívida do passado e deve guardar.

Não conte mais meias verdades ao seu parceiro, a verdade sempre chega. Você manda consertar seu carro.

Um amigo de um signo de ar o procurará para fazer negócios. Você terá um sorte no domingo com os números 12 e 20. Tente usar mais o amarelo para atrair abundância. Não diga coisas sobre seus colegas de trabalho, pois as fofocas perturbam a paz.

Touro

Dias de mudanças positivas que você precisa para avançar em sua vida profissional. Sexta-feira de muito trabalho e muita pressão; tenha confiança em tudo que faz.

Você sempre tenta parecer bem, então tente ter todos os seus assuntos de trabalho em ordem, principalmente no trabalho. Quem estiver estudando deve se aplicar nos estudos, pois depois haverá tempo para se divertir.

Um romance chega até, mas será passageiro e apaixonado. Serão dias de aventuras amorosas. Neste domingo, o branco ajuda a colher sucesso em seus empreendimentos. Seus números da sorte serão 07 e 26.

Gêmeos

Não deixe para depois o que você pode fazer hoje e administre melhor seu tempo. Resolva todas as suas pendências.

Sexta-feira para fazer pagamentos em atraso e participar de reuniões no trabalho; haverá mudanças.

Serão três dias de surpresas agradáveis. Durante esses dias você conhecerá pessoas mais compatíveis com o seu signo no amor. Esqueça aquele amor passado, é hora de virar a página e recomeçar.

Você muda seu visual. Deixe sua casa mais aconchegante para viver bem. Seus números da sorte serão 03 e 14. Bons momentos ao lado de quem ama.

Câncer

Sexta-feira de ressentimento, na qual você pode se sentir culpado por não fazer o que é necessário para crescer mais. Lembre-se que seu signo é dramático, então não se estresse com isso e tenha coragem.

Você recebe um convite. Pare de postar tantas coisas pessoais em suas redes sociais: é melhor que ser mais discreto.

Você tem sorte com os números 05 e 17. Tente usar a cor azul. Evite discutir esses dias, principalmente com quem ama; os problemas se tornarão maiores.

Tente ficar calmo e não leve as coisas para o lado pessoal. Um convite ou notícia de pessoa que gosta muito de você.

Leão

Fim de semana de muita diversão e surpresas agradáveis. Lembre-se de que sua energia positiva é muito forte e isso faz você se sentir da melhor forma.

Você recebe um convite. Lembre-se de se sentir livre para fluir em sua vida. Você conserta algo. Não seja tão conquistador em sua vida amorosa e se você já está em um relacionamento, respeite e não machuque ninguém.

Momento de muitos compromissos, mas ideal para conhecer pessoas muito importantes. No domingo, limpe-se para que as energias positivas estejam com você. Seus números da sorte serão 09 e 18. Use mais o amarelo.

Virgem

Sexta-feira de muito trabalho e pressão, apenas tente fazer suas tarefas e não tenha problemas com seus colegas.

Você está procurando um amor que não vê há muito tempo, mas deve diferenciar quem te ama e quem só está interessado em você.

Cuide de dores nas costas ou no pescoço e tente relaxar. Seus números são 04 e 13; use mais o verde. Se você é solteiro, esses três dias serão para conhecer pessoas muito parecidas com o seu jeito de ser; então tente sorrir e dizer sim ao amor.

Você terá um evento importante. Convites chegam e são muito interessantes. Um presente será recebido em breve.

Libra

Você terá boas energias ao seu redor, tanto na pessoal como profissional. Apenas tente não falar muito para que a inveja não chegue até você.

Guarde segredos. Você será convidado para uma festa e vai brilhar mais do que nunca, então não hesite em ir. O amor é atraído.

Seu signo gosta de se sobrecarregar com os problemas do outro e deve comece a remover isso da sua vida para ficar mais calmo.

Um amor proibido por ser comprometido irá procurá-lo. Seus números da sorte são 04 e 16. Procure ser mais saudável para que energia positiva se multiplique. O vermelho ajudará a alcançar o que quer.

Escorpião

Sexta-feira de reuniões no trabalho e mudanças de emprego, mas você se sairá muito bem, apenas tente esquivar dos problemas causados pela raiva. Procure estar sempre com a melhor disposição para ajudar.

Um amor do passado o procura e é preciso analisar o que é melhor para você. Não seja mais tão rancoroso e comece a perdoar aquele que o machucou.

Para este fim de semana eu recomendo beba muita água e faça uma caminhada. Evite amores complicados e triângulos amorosos; você deve colocar seus sentimentos em ordem e não confundir amizade com amor. Seus números da sorte são 14 e 50. Use mais o branco.

Sagitário

Fim de semana de muita convivência com seus entes queridos e encontros. Serão três dias de estar com feliz e na positividade, apenas tente controlar o consumo de álcool e comidas pouco saudáveis.

Sexta-feira de muito trabalho e encerramento de projetos. O reconhecimento no trabalho chegará. Pessoas compatíveis com você surgem.

Não confunda desejo e amor. Procure conviver mais com é seu parceiro. O vermelho ajuda a atrair o que quer e o azul a aumenta a abundancia. Seus números da sorte são 19 e 28.

Capricórnio

Dias de conhecer pessoas mais compatíveis e o amor pode bater entrar em sua vida de novo! Seja feliz e de uma chance de se divertir. Casais passam bons momentos juntos. Evite paranoias.

Cuide das dores de cabeça e do estresse; relaxe neste final de semana com seus amigos e invista naquilo que faz bem.

Nesta sexta-feira, as cores fortes atraem mais abundância. Seus números da sorte são 20 e 30. Alguém do signo de Áries, Virgem ou Libra pode pedir para voltar. Você deve estar satisfeito com suas ações, pois sabe que pode melhorar. Convite para passear.

Aquário

Fim de semana de colocar ordem em tudo ao seu redor e fazer limpezas em sua vida. Uma viagem irá surgir. Renove as energias.

Um amigo pede dinheiro emprestado e é importante ter certeza se é uma boa ideia ou não. Você sente falta de um amor que está longe; tente conversar.

Continue com sua rotina de exercícios e alimentação saudável para ter mais energia. Evite o excesso de álcool e festas, pois isso não completa sua vida.

Você terá sorte no domingo com os números 13 e 22. Use mais o branco. Um amor do signo de Libra, Áries ou Touro entrará em sua vida para ficar.

Peixes

Sexta-feira de lembranças e melancolia. Lembre-se de que todos os momentos são perfeitos e se você está passando por um rompimento amoroso é porque algo melhor entrará em sua vida.

Apenas lembre-se de preencher sua vida com pensamentos positivos. Um emprego ou mudança chega. Tente dormir mais neste fim de semana, pois isso o ajudará a repor as energias que lhe faltam.

Cuidado com traições de amigos e colegas de trabalho e não fale muito sobre sua vida pessoal. Você terá sorte no domingo com os números 03 e 25 e deve usar o amarelo para atrair abundância para sua vida.

Um ex deseja entrar em contato. Um animal de estimação chega. A volta para os estudos será muito positiva em sua vida.

