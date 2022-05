Aqui está a misturinha caseira perfeita para remover limo do box do banheiro e deixá-lo impecável

Misturinha caseira para remover limo do box do banheiro Foto ilustrativa - Pexels

Embora não seja agradável, infelizmente, não é incomum encontrar limo no banheiro e em especial na região do box, certo? No entanto, além dos produtos comercializados e que ajudam nesta finalidade, há também uma dica de misturinha caseira que pode ser bastante efetiva.

Com excelente custo-benefício, para preparar esta mescla você precisará de itens que possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados na maioria dos comércios. Vamos lá conferir os detalhes?

Veja depois mais dicas de receitas caseiras:

Misturinha para limo de box

Itens:

50ml de água sanitária;

1 colher rasa (sopa) de bicarbonato de sódio;

500ml de água quente.

Como preparar e aplicar:

Para começar, coloque em um recipiente a água quente e o bicarbonato. Mexa até dissolver;

Quando a mescla estiver uniforme, acrescente a água sanitária;

Depois de realizar o passo anterior, coloque o conteúdo obtido em um borrifador;

Então, você deve aplicar na zona em que há limo e logo após esfregar até que se elimine a sujeira;

Caso note um cenário mais complexo, deixe a receita agir entre 10 e 15 minutos antes de esfregar.

Não esqueça disso!

Seja durante o preparo ou na aplicação, não esqueça de utilizar máscara e luva de proteção para assegurar sua saúde.

No entanto, caso mesmo assim note alguma reação ou sintoma, busque imediatamente um centro médico para que revisem seu estado e indiquem a melhor alternativa de cuidados.

Lembre-se por fim que o resultado pode variar de acordo com diversos fatores.

+ QUE TAL CONFERIR MAIS DICAS DE LIMPEZA?