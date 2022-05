5 SEGREDOS para fazer o AMOR DURAR

Independente do tempo que você está em uma relação, em alguns momentos ela pode e vai passar por ‘turbulências’. Parece até mesmo que, observando as pessoas ao redor, todo namorado ou casamento é fadado ao fim, o que faz com que muitas pessoas acabem desistindo da ideia de se apaixonar. Mas será que existe uma fórmula secreta para fazê-lo durar?

De acordo com a terapeuta especializada em relacionamentos, Andrea Brandt, existem 6 segredos para fazer o amor durar. Veja quais são a seguir:

1. Mantenha uma mentalidade positiva, mas realista

Ser uma pessoa positivamente realista significa que você enxerga e aceita o que está acontecendo no momento, tanto internamente quanto externamente. “O simples ato de genuinamente procurar e apreciar algo sobre o que seu parceiro faz começará instantaneamente a curar os danos e mudar seu relacionamento”, diz a psicóloga.

2. Construa um relacionamento consigo mesmo

Você será mais ‘atraente’ para o seu parceiro quando estiver feliz e realizada, e o mesmo vai acontecer com ele. O respeito de ambos pela independência um do outro e o tempo a sós ou com outros amigos só fortalece seu relacionamento.

3. Desenvolva sua inteligência emocional

Essa é uma das coisas mais complexas, mas não impossível de ser feita. De acordo com a terapeuta, relacionamentos são destruídos quando as pessoas não têm inteligência emocional.

“Quando você não sabe como reconhecer e lidar com suas emoções de maneira saudável, brigas ou ressentimento estão prestes a acontecer. Para gerenciar suas emoções, você precisa estar ciente delas, como elas são, não como você imagina que elas deveriam ser. Uma vez que você está ciente, você antecipa que seu parceiro tem sentimentos semelhantes e desenvolve empatia por eles. Construir essa conexão entre você e seu parceiro cria uma motivação interna: você quer tratar seu parceiro como gostaria de ser tratado”.

4. Pratique uma comunicação saudável

Antes de entrar em uma discussão sobre o que te incomoda, respire fundo e seja confiante. “Tente ouvir mais do que fala e procure por tópicos comuns em vez de se concentrar em suas diferenças. Comunique o que você quer em uma situação e não o que você não quer, e evite críticas; em vez disso, use feedback fortalecedor”.

5. Aprecie dos momentos juntos

Faça a seguinte pergunta: o que estava acontecendo em seu relacionamento quando você se apaixonou? “Não importa há quanto tempo vocês estejam juntos, você ainda pode aproveitar esse tipo de momento especial, e sempre haverá mais para aprender sobre seu parceiro. O segredo para fazer o amor durar é estender seu amor incondicionalmente”, finaliza Andrea.