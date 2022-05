3 perfumes masculinos contratipos PERFEITOS para os dias frios

Não é pelo fato dos dias estarem mais frios que você não vai ficar cheiroso, não é mesmo? Por esse motivo, o especialista em perfumes, Luis Jordão, preparou uma lista indicando as melhores fragrâncias para serem utilizadas no outono. Veja a seguir:

Evo - Nuancielo

Essa é uma fragrância inspirada em Boss Bottled Intense, de Hugo Boss. Possui um aroma bem equilibrado, nem tão intensa, para dias muito frios, e nem tão fresco. É indicado principalmente para encontros românticos, sendo extremamente elogiado pelas mulheres. Possui uma fixação de aproximadamente 10 horas e fixação de até 2 horas.

As notas de topo são Maçã, Flor de Laranjeira e Bergamota. As notas de coração são Canela, Trevos, Gerânio, Lavanda e Cardamomo e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Fava Tonka, Cedro e Vetiver.

Strong Intense - Par Fun

Sua inspiração é o Stronger With You Intensely, da Emporio Armani. Possui um aspecto picante, também indicado para encontros, principalmente nos dias frios do outono.

Possui notas de Caramelo, Fava tonka, Canela e Baunilha.

Wood - Sacratu

Wood é inspirado no clássico da perfumaria masculina CH Men, de Carolina Herrera. Possui um aroma bem ‘masculino’ de couro com camurça misturado ao conforto de uma cheiro de grama cortada e finalizando com baunilha.

Notas de saída: Grama, Bergamota e Toranja. Notas de corpo: Notas Amadeiradas, Noz-Moscada, Violeta, Açafrão e Jasmim e notas de fundo: Açúcar, Couro, Baunilha, Camurça, Âmbar, Madeira de Cashmir, Sândalo, Musgo de Carvalho e Vetiver.

