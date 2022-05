Você aparece com hematomas e não sabe o motivo? Isso pode ser um sintoma de doença hepática gordurosa

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é um termo que abrange uma série de condições, desde algo simples, como a deposição de tecido adiposo no fígado a algo mais complexo, como um progressivo processo de esteatose hepática associado a hepatite, fibrose, cirrose e, em alguns casos, carcinoma hepatocelular.

Segundo o site jornal Express, do Reino Unido, a DHGNA é caracterizada pela falta de sintomas nos estágios iniciais. Contudo, conforme progride, surge uma série de sintomas, como o aparecimento ode hematomas com mais facilidade.

“Embora um fígado saudável deva ter muito pouca ou nenhuma gordura, no Reino Unido, aproximadamente 20 a 30 por cento das pessoas têm evidências de fígado gorduroso. A DHGNA em estágio inicial geralmente não é prejudicial, mas, se progredir, pode causar cicatrizes, danos e até câncer no fígado”, explica “, Ameet Dhar e Nowlan Selvapatt, Hepatologistas Consultores do Hospital Wellington e do College Healthcare NHS Trust”

Após identificar a doença, é possível tomar algumas medidas para diminuir os riscos. Contudo, os sintomas não costumam aparecer até que o fígado tenha sofrido alguns danos, como a cirrose. “Mesmo nos estágios mais avançados da doença, muitos pacientes não apresentam sintomas”, informam os médicos.

Quando o seu fígado sofre danos, ele produz menos proteínas para coagular o sangue, por isso, fique atento aos hematomas que surgem no seu corpo, pois a falta de coagulação pode deixá-lo com hematomas e sangramento mais facilmente. Marcas pretas e azuis em sua pele podem ser sinais dessa condição no fígado.

Segundo os especialistas, outros sintomas da cirrose incluem:

Amarelecimento da pele e da parte branca dos olhos (icterícia);

Confusão (encefalopatia hepática);

Vômitos de sangue devido a varizes no estômago;

Comichão na pele;

Urina de cor escura;

Fezes pretas ou alcatroadas;

Inchaço do abdômen, pernas, pés e tornozelos.

“Se você tiver algum dos sintomas listados acima ou se tiver exames de sangue anormais no fígado, procure orientação médica. Ele poderá fazer um encaminhamento para outros exames, como uma ultrassonografia do seu fígado e avaliar se é necessário um Fibroscan, um exame de fígado dedicado, semelhante a uma ultrassonografia, que identifica o risco de cicatrizes) e encaminhar para um especialista”, finalizam.

