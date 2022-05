Relacionamento: ‘Fui traído; como seguir em frente?’ Confira 3 passos CRUCIAIS a serem seguidos

A pior traição vem de quem menos se espera. Seja de um amigo, namorado, esposo, parente ou qualquer outra pessoa com quem há intimidade. O peso de ser traído machuca, pois houve certa confiança colocada sob a pessoa amada.

Quando se está com um parceiro, seja ele namorado ou marido, um compromisso foi estabelecido. A partir do momento em que você sofre traição, o mundo parece perder o sentindo. Ele comete o erro e você sofre as consequências.

Veja mais: Relacionamento: ‘Estou apaixonado por duas pessoas ao mesmo tempo, o que fazer?’ Confira 3 passos a ser tomado

“Onde foi que errei no meu relacionamento?”

Este é um questionamento que ocorre constantemente entre as vítimas de traição, na busca por justificar o ato do parceiro e se colocar no lugar de culpa. Contudo, a pessoa que quebrou o compromisso de amor e respeito na relação não foi você, mas sim seu parceiro.

Se você foi traído e chegou até aqui, provavelmente deseja seguir em frente e superar a razão pela qual deixou seu coração em pedaços. Confira três passos cruciais a serem seguidos após - ou durante - esse período de frustração.

1 – Se certifique se ainda há remorso e mágoas

De acordo com a especialista em relacionamento, Jen Elmquist, para o NBC News, é necessário haver um nível adequado de remorso no autor da traição. Ou seja, a responsabilidade é totalmente dele.

“Se o seu parceiro te traiu e você não está sentindo esse remorso dele, isso será algo que você vai querer procurar como ponto de partida para voltar ao mesmo caminho”, diz a especialista.

Perdoar será uma escolha é libertador, mas isso não significa reatar a relação. Caso você deseje voltar para seu parceiro, se certifique de que ele está arrependido de verdade e mude sua conduta. Se escolher seguir em frente sem ele, saiba que é uma decisão justa. Em ambas as situações, jamais atribua a culpa a si mesmo e não guarde mágoas.

2 – Procure entender o motivo da traição

Diversas razões podem gerar rupturas em um relacionamento e causar brechas para que uma das partes seja traída. Contudo, a honestidade é um pilar primordial dentro de qualquer contexto amoroso.

Caso você esteja pensando em reatar, deve cobrar a honestidade de seu parceiro sobre o porquê de ele ter te traído. Não aceite justificativas de “simplesmente aconteceu” ou “porque sou homem”. Tais respostas só mostram que o problema não foi resolvido e poderá persistir.

Na maioria dos casos, a traição está relacionada com o caráter do autor – principalmente se for frequente. Entenda que a atitude errada foi uma escolha completamente dele. Neste contexto, a melhor opção é seguir em frente sem sua companhia.

3 – Bloqueie as tentações de voltar a ter contato

Se uma pessoa te fez mal e você decidiu seguir em frente sem ela, certifique-se de tomar medidas para cortar qualquer contato físico ou digital, além de estabelecer limites. Este é um processo extremamente importante para o processo de cura.