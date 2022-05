Perfumes ‘bombas’ nacionais: essas fragrâncias FIXAM MUITO e deixam um rastro cheiroso

Algumas pessoas preferem ser mais discretas, passando sem serem percebidas pelos lugares. Outras gostam de chamar a atenção e serem notadas por todo mundo, recebendo elogios seja pelo estilo ou até mesmo pelo aroma que está exalando.

Se você gosta de fazer parte desse grupo ou deseja se tornar essa pessoa, o primeiro passo pode ser a partir do perfume. E você pode você fazer isso sem gastar muito.

Confira a seguir a lista elaborada pelo youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, 5 perfumes nacionais que são verdadeiras ‘bombas’ de cheiro, fixam muito e deixam um rasto cheiroso. Além disso, esses aromas são perfeitos para os dias frios.

Malbec Gold - Masculino

Ideal para ser usado na balada, esse perfume é uma verdadeira ‘bombinha atômica’. Ele traz as tradicionais madeiras da linha Malbec, porém de forma mais adocicada e sedutora. Segundo Junior, projeta até três horas e fixa em torno de nove horas.

As notas de topo são Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas e Patchouli e as notas de fundo são Âmbar e Almíscar.

Namoa (Nuancielo) - Feminino

Este é um perfume autoral, com características próprias. A fragrância é uma bomba de sedução, iniciando com notas frutadas e ao mesmo tempo ‘azedas’ (cítricas), passando por um floral branco. É uma fragrância adocicada, porém não enjoativa. Pode também ser utilizada em dias quentes, mas se encaixa melhor em climas mais amenos.

Topo: Frutas Vermelhas e Yuzu. Corpo: Magnólia, Violeta e Jasmim e fundo: Baunilha, Fava Tonka, Sândalo e Musk.

Kiéve (Thera Comésticos) - Masculino

O perfume é um contratipo, ou seja, é inspirado em outra fragrância. Kiéve tem como referência Luna Rossa Extreme, da Prada, que foi descontinuado pela marca. O perfume nacional é bem apimentado, deixando a fragrância quente e sexy.

Notas de saída: Pimenta Preta e Bergamota Italiana. Notas de Coração: Bagas de Zimbro e Resina de Esteva e notas de Fundo: Lavanda Absolute de França e Baunilha.

Majesty (Nuancielo) - Feminino

Este é um perfume elegante e sofisticado, inspirado no clássico Creed Aventus for Her, com um aroma muito parecido com o original.

As notas de topo são Patchouli, Maçã Verde, Bergamota, Limão Siciliano, Pimenta Rosa e Violeta. As notas de coração são Sândalo, Rosa, Almíscar e Estoraque e as notas de fundo são Cassis, Groselha Preta, Pêssego, Lilás, Ylang Ylang e Âmbar.

Altum Magnis (In the Box) - Masculino

Esse é o perfume mais bombástico da lista. Apenas duas borrifadas podem fazer com que a fragrância dure facilmente dez horas na sua pele, podendo chegar em até treze. A fragrância é feita para aquelas pessoas que amam perfumes amadeirados, sendo considerada pelo especialista o ‘rei’ dos amadeirados nacionais, exalando notas que devem ser exclusivamente utilizadas em dias frios.

Notas de saída: Limão Siciliano, Rum, Zimbro, Laranja Sanguínea e Açafrão. Notas de corpo: Cardamomo, Fava Tonka, Patchouli, Rosa e Mate e notas de fundo: Cedro, Cashmeran, Couro Sândalo.

