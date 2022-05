NASA divulga novo áudio impressionante captado no espaço; confira registro

Esta sonificação do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) reproduz uma única nota para cada galáxia na imagem.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, foi utilizada como base a imagem ‘Hubble Ultra Deep Field 2014′.

Quanto mais demora a nota tocar nesta peça musical, mais distante está a galáxia. O tom da nota indica a cor da galáxia (notas mais baixas são mais vermelhas, notas mais altas são mais azuis) e o volume indica o tamanho aparente da galáxia.

“Em pouco menos de um minuto, podemos ouvir quase 13 bilhões de anos nas galáxias mais distantes dessa foto”, informou.

NASA divulga novo áudio impressionante captado no espaço

Como detalhado pela NASA, a luz que vemos dessas galáxias foi emitida quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos.

Nenhum som pode viajar no espaço, mas sonificações como esta podem fornecer uma nova maneira de conceituar dados.

Ainda de acordo com as informações, as sonificações permitem que o público, incluindo comunidades cegas e com deficiência visual, “ouça” imagens astronômicas e explore seus dados. Confira:

Hubble Ultra Deep Field 2014

Astrônomos usando o Hubble da NASA montaram uma imagem abrangente do universo em evolução – entre as imagens mais coloridas do espaço profundo já capturadas pelo telescópio de 24 anos.

Texto com informações da NASA