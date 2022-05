MSI 2022: Confira os classificados para a fase hexagonal do torneio

Após o término da fase de grupos do MSI 2022 de League of Legends, conhecemos as seis equipes que seguem vivas no troneio buscando pela classificação para a próxima etapa.

Para seguir na busca pelo título, os times precisarão passar pela fase hexagonal que terá início amanhã, 20 de maio. Nesta etapa da competição, todas as equipes jogam entre si em fase de turno e returno, sendo que apenas os 4 melhores colocados se classificam para as semifinais.

Infelizmente a representante brasileira na competição, a RED Canids Kalunga, não conseguiu se classificar para a fase hexagonal apesar de ter apresentado uma boa campanha com destaque para a atuação de seu caçador, Aegis.

As partidas desta fase serão disputadas entre os dias 20 e 24 de maio e serão transmitidas nos canais oficiais da Riot na Twitch e no YouTube.

Quem são os seis classificados

Após as partidas da primeira etapa, seis equipes sobrevivem na competição. Jogando na fase hexagonal os seis times se enfrentarão em duas partidas. Ao final, somente quatro equipes seguem para disputar as semifinais.

Pelo grupo A, não tivemos surpresa quanto a primeira colocação que ficou com a T1 em uma campanha, até então, impecável. Na segunda colocação, a classificação ficou com a Saigon Buffalo que está em sua segunda participação na competição.

Pelo grupo B, no qual a RED Canids Kalunga competiu, a primeira vaga ficou para a RNG que ganhou todas as partidas disputadas até então. A segunda vaga foi para a PSG Talon, que conseguiu emplacar uma vitória para cima dos brasileiros e dos turcos conquistando a segunda colocação por muito pouco.

Já no grupo C, que contou com somente três equipes competindo, a G2 levou a melhor e ganhou todas as partidas disputadas, enquanto a Evil Geniuses conquistou a segunda vaga e se garantiu na etapa seguinte da competição.