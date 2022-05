Maquiagem: 3 truques para as sobrancelhas que te farão parecer mais jovem para aplicar em casa

Vamos fechar mais um dia com algumas dicas que vão ajudar no seu processo de maquiagem? Hoje, trouxemos algumas recomendações de cuidados com as sobrancelhas que, embora muitos já conheçam, podem ajudar diversas outras pessoas.

Compartilhadas pelo portal de notícias Nueva Mujer, estas sugestões são super fáceis de aplicar e em poucos passos.

1 - Cuidado com o início

Não é segredo para ninguém que o começo da sobrancelha é um pouco mais “fraco” que o restante, então não há problema em utilizar maquiagem, no entanto é importante não utilizar produtos em excesso, uma vez que isso pode trazer um efeito contrário do que se espera.

2 - A cobertura ideal

Há quem acredite que um tom um “pouquinho” diferente não será evidente, quando na verdade sim. Se você pretende corrigir alguma falha nos fios, além de não fazer em excesso, como indicado no tópico anterior, é necessário que utilize uma cor mais próxima dos seus fios, o que garantirá um efeito mais natural possível.

3 - Marque o ponto mais alto da sobrancelha

Se o seu objetivo é alongar o rosto, esta é a dica ideal, mas para obter êxito é importante marcar os pontos corretos. Após localizar a borda da sua íris, olhando fixamente para frente, justo naquele ponto onde você levanta um pouco a sobrancelha ao aplicar a maquiagem.

