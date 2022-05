Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 22 de maio de 2022

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Sempre coloque a paz interior em primeiro lugar e saiba valorizá-la no presente. O passado já foi embora e é preciso trabalhar para superar.

Touro

O otimismo atrai melhores energias, mesmo em momentos desafiadores. Considere as alternativas e saiba se adaptar nas mudanças.

Gêmeos

A verdade precisa ser comunicada para fazer a diferença e este é o caminho para alcançar o equilíbrio emocional que precisa.

Câncer

Não existe ganho sem risco e é hora de ser audaz. Liberte-se para poder buscar o melhor com coragem.

Leão

Em algumas ocasiões é melhor saber silenciar e passar despercebido; seja estratégico quando busca um ganho e lembre-se que tudo deve ocorrer no tempo certo.

Virgem

Não tema os sentimentos e comece a buscar o significado real de alguns encontros nesta vida. Existe um mundo a ser descoberto internamente.

Libra

O risco pode ajudar a conseguir mais do que se deseja. Lembre-se que é preciso ser otimista e deixar a tristeza no passado para dar novos passos.

Escorpião

Não perda oportunidades pode se limitar e diminuir. Acredita mais no próprio potencial e, se for preciso, construa pouco a pouco e no seu próprio tempo as realizações; só não pare.

Sagitário

Saiba reconhecer a hora de aprender, amadurecer e começar a tomar a iniciativa; é preciso se movimentar e estar atento aos sinais do universo. Seja prudente.

Capricórnio

A inteligência é a melhor amiga em todas as situações e quem será a protagonista dos empreendimentos; use-a e aumente a sabedoria ainda mais indo atrás de informações.

Aquário

O contato com a natureza aumenta o autodescobrindo que serve para abrir novas portas em sua vida. Não deboche do poder de liberar energias em passeios, banhos de mar e meditações ao ar livre.

Peixes

Não é positivo entrar em lutas por poder ou razão, especialmente nos relacionamentos. A liberdade sempre ajudará a expandir as coisas de forma positiva.

