Esta é a forma correta de desinfetar a esponja de lavar-louças após o uso

Lavar o frango antes de cozinhar, deixar alimentos fora da geladeira por muito tempo ou deixar restos de comidas nos pratos, enfim, todos esses maus hábitos na cozinha em termos de limpeza e manipulação de alimentos podem trazer graves riscos para a saúde. Você pode até estar se orgulhando de você nesse exato momento e pensar que nunca comete esses erros, porém, um outro item que talvez você não dê tanta atenção necessária é a esponja de lavar-louças. Você lembra qual foi a última vez que trocou ou higienizou esse item?

Como posso desinfetar a esponja?

Para poder iniciar a rotina de desinfecção e eliminar os vestígios de bactérias, você deve deixar a esponja bem seca após a lavagem. Caso o item seja feito de fibras naturais, você pode colocá-la no microondas por um minuto para que fique completamente seca.

Caso ela seja de plástico tradicional, é preciso mergulhá-la em uma solução de cloro diluída em água com a proporção de uma parte de cloro para dez partes de água, deixando de molho de 5 a 10 minutos. Em seguida, passe água no objeto e deixe o secando completamente antes de guardá-lo no lugar de costume. É necessário repetir esse processo com frequência, até que você troque por uma nova espoja.

Quando trocar?

Segundo o site MetLife, o ideal é efetuar a troca da esponja da pia há cada duas semanas, caso você não utilize com muita frequência. Todavia, se você utiliza diversas vezes ao longo do dia, o recomendado é que ela seja trocada toda semana.

