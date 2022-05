As poucas vantagens e MUITAS DESVANTAGENS de ter muitos perfumes

Quando você olha uma loja de perfumes, você provavelmente tem vontade de levar tudo, não é mesmo? A ideia de ter uma fragrância para cada ocasião, cada dia da semana, estação, etc., parece ser muito boa, mas saiba que nem tudo são flores.

De acordo com o canal do Youtube ‘Berg Perfumes’, existem poucas vantagens e muitas desvantagens em ter uma coleção com muitos perfumes. A primeira coisa que é preciso entender é que é possível montar um ‘guarda-roupa olfativo’ com poucos perfumes, tudo vai depender do tipo de uso que você vai dar para cada aroma. É necessário compreender também que colecionar perfumes é um hobby caro, principalmente se você quiser acrescentar na sua coleção perfumes importados ou nichados. Agora confira a seguir as vantagens e desvantagens.

Vantagens

Você vai ter um perfume para qualquer clima e ocasião;

Você adquire conhecimento sobre o assunto e pode auxiliar colegas nas escolhas.

Desvantagens

Você vai gastar muito dinheiro;

Você pode viciar;

É difícil decidir qual perfume você vai utilizar;

Quanto mais você conhecer dos perfumes, mais você vai exigir em termos de qualidade, gastando mais.

Qual a quantidade necessária?

Não existe um número correto de quantos perfumes são necessários para ser considerado um colecionador, sendo possível montar um acervo utilitário 2, 3 ou 5 perfumes. Mas se você deseja, além de obter fragrâncias que você realmente vai usar, outras apenas como item de coleção, o especialista diz que, de 15 até 20 perfumes são mais que o suficiente para você ter uma rotatividade de perfumes e com menos dois aromas para cada tipo de ocasião, caso queira utilizá-los um dia.

