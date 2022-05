7 dias, 7 receitas diferentes para preparar na air fryer

A fritadeira elétrica, mais conhecida pelo nome de air fryer, se tornou um item muito útil e cobiçado na cozinha dos brasileiros. Com a promessa de preparar alimentos rápidos e sem utilizar óleo, todo dia alguém inventa uma receita nova que utiliza o eletroportátil. Algumas dão certo, outras nem tanto, e é exatamente isso que a tiktoker Sarah Trindade mostra aos seus seguidores.

Confira a seguir 7 receitas diferentes para você preparar na sua air fryer. Será que todas deram certo?

Dia 1 - Repolho roxo

No primeiro dia, Sarah começou com um preparo simples e saudável: o repolho roxo. Ela levou à fritadeira em uma temperatura de 180 graus por 15 minutos. O resultado foi um vegetal crocante e sequinho, com uma avalição 10/10.

Dia 2 - Carne de soja

Ainda nas receitas saudáveis, a tiktoker deixou a carne de soja marinando no tempero e levou para a air fryer. Infelizmente, a receita não deu certo e a carne ficou ressecada e sem sabor. Nota: 4/10.

Dia 3 - Baked oats

Indo para as sobremesas, dessa vez o teste foi com o baked oats de cookie, receita que fez sucesso no TikTok há algum tempo. De acordo com Sarah, o resultado foi sensacional, sendo avaliado como 10/10.

Dia 4 - legumes assados

Voltando aos legumes, a receita do quarto dia foi legumes assados por 25 minutos em uma temperatura de 180 graus. Ficou muito parecido como se tivesse sido preparado no forno.

Dia 5 - Tempurá de legumes

Preparando um tempurá de legumes em uma temperatura de 200 graus por 12 minutos o resultado é ótimo, porém não é perfeito. Para a tiktoker o preparo na frigideira ainda é mais gostoso. Por isso a avaliação ficou 9/10.

Dia 6 - Shimeji

No sexto dia, a receita escolhida foi um cogumelo shimeji, preparado em 200 graus por 20 minutos. Ficou crocante, mas assim como o tempurá, o preparo na frigideira fica melhor, de acordo com a avaliadora. Avaliação: 6/10.

Dia 7 - Banana assada com canela

Para o último dia, a receita escolhida foi mais uma sobremesa. A banana assada a 180 graus por 20 minutos com canela ficou muito saborosa e idêntica ao preparo na churrasqueira.

