Relacionamento: ‘Estou apaixonado por duas pessoas ao mesmo tempo, o que fazer?’ Confira 3 passos a ser tomado

Se apaixonar e buscar viver um romance é algo completamente positivo. Afinal, quando se ama e recebe o amor de volta, você sente que algo foi somado em sua vida e isso te faz bem. Além disso, se apaixonar e poder viver esse sentimento com a pessoa que você gosta causa um super bem-estar.

Mas e seu estiver apaixonado por duas ou mais pessoas, o que fazer?

Quando se começa a gostar de duas ou mais pessoas, o status do coração pode gerar uma verdadeira bagunça. Caso seu estilo de relacionamento seja monogâmico, não será possível seguir gostando de muita gente ao mesmo tempo. Afinal, você não quer ferir aos envolvidos – e a si mesmo, certo?

Desta forma, será necessário fazer uma escolha para estabelecer seus sentimentos. Não será fácil, mas irá evitar muita frustração e mágoas no futuro. Para te ajudar nesta jornada, confira três passos necessários a ser tomado, segundo o portal de terapeutas Better Help.

1 – Avalie a situação e tenha certeza

O primeiro passo é pensar sobre como se sente em relação a seus ‘crushes’ ao mesmo tempo. Examine seus sentimentos e tire um tempo para ver se gosta mais de um do que de outro. É possível que você seja atraído fisicamente por um deles, ao invés de realmente estar apaixonado.

Seja honesto em relação ao que você quer. Caso haja interesse de apenas se envolver sem comprometimento de sua parte – e da parte deles – ninguém sairá machucado da situação. O problema acontece se estiver, de fato, querendo viver algo a mais, porém não sabe exatamente com quem.

2 – Pense no futuro

Qual será o estado do seu coração lá na frente? Caso escolha uma das pessoas envolvidas, precisa pensar em como o status do seu sentimento estará no futuro.

Seus objetivos são mais alinhados com uma pessoa do que com a outra? Você se sente mais à vontade e íntimo em relação a um de seus ‘crushes’? Se questione e tome sua decisão.

3 – Não tome muito tempo para decidir

Estar nessa situação pode parecer muito confuso e sem saída. Contudo, você precisa se decidir o quando tentes. Avalie os passos anteriores e comece a pensar sobre sua decisão.

Não demore muito para bater o martelo e esteja sempre atento com o que está acontecendo com seus potenciais interesses amorosos.