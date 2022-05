Os signos com os corações mais teimosos do zodíaco

Reprodução - How I Met Your Mother (CBS)

Alguns signos do zodíaco podem acabar com alguns problemas na vida amorosa devido a própria teimosia, que os fazem insistir em situações cujas consequências não são as melhores.

Confira os signos com os corações mais teimoso do zodíaco:

Áries

O ariano é muito sagaz e inteligente, inclusive quando se trata de conquista. No entanto, este signo pode complicar a vida amorosa com uma teimosia que pode até torná-lo um pouco irracional quando é combinada com a impulsividade. Ele quer sempre fazer suas próprias escolhas e não segue conselhos, mesmo que as bandeiras vermelhas estejam evidentes. É tanta força que eles esquecem que é melhor prevenir do que remediar um coração partido.

Câncer

O canceriano é um dos signos mais teimosos quando o assunto é amor, porque sempre deixa os sentimentos nublarem a racionalidade. Ele persiste e pode aguentar muita experiência difícil apenas para tentar mais uma vez viver um sentimento positivo. Quando se envolve em um drama, mergulha de cabeça e só sai depois de se sabotar muito. É preciso aprender a evitar alguns sofrimentos no tempo certo.

Virgem

O virginiano costuma construir suas relações amorosos em bases sólidas, mas ele também acredita que pode reverter ou conquistar tudo o que deseja de forma teimosa. Por vezes, este signo se esquece que relacionamentos dependem também das atitudes e decisões dos outros, o que os fazem embarcar em uma busca por retomar o controle das situações. Nem sempre vale a pena e dá certo tentar provar que estava correto na aposta.

Escorpião

O escorpiano pode tomar decisões bem complicadas no amor quando deixa a teimosia e a intensidade tomar as rédeas. Além de não ignorar seus desejos, ele defende os impulsos que o levam a construir uma história de amor. Não adiante alertar ou aconselhar, pois eles podem ir até as últimas consequências para realizar a expectativa que tinham com algum parceiro. É preciso se abrir e ouvir.

