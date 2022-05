Sonhar estar fazendo sexo com alguém é mais comum do que muitos imaginam. Se você chegou até aqui, provavelmente já teve um daqueles sonhos com diversas cenas de sexo, o colocando como protagonista. Para entender o que significa sonhar com atividades sexuais, continue lendo este artigo com informações trazidas do portal Health Line.

Além de ser comum, as atividades sexuais nos sonhos são completamente normais. Todos desejamos saber o porquê de nosso subconsciente ter gerado registros como estes enquanto dormimos.

Os sonhos, geralmente, são reflexos de coisas que acontecem na vida enquanto se está acordado. Caso tenha um dia agradável, pode sonhar com coisas boas. Mas se o dia foi ruim e estressante, as coisas podem tomar um rumo diferente enquanto dorme.

De acordo com a Dra. Janet Brito, psicóloga licenciada e terapeuta sexual, os sonhos são uma forma de revelar o que é invisível para você. Servem como um sistema de orientação interno, refletem sobro como sua vida está caminhando e revelam imagens simbólicas para você explorar com curiosidade. “Os símbolos e imagens em seus sonhos conectam você com seus sentimentos, desejos ou algo que esteja tentando resolver”, explica Brito.

O que significa sonhar estar fazendo sexo?

De acordo com a terapeuta sexual, é necessário se concentrar na representação simbólica do sonho para capturar sua essência. Não há um significado universal para os sonhos. É necessário que você busque no seu subconsciente uma possível motivação para ter reproduzido a tais cenas enquanto dormia.

“Quando o sexo aparecer em seus sonhos, divida-o em uma história que tenha começo, meio e fim, e concentre-se em experimentar os sentimentos em seu sonho e ficar curioso sobre para onde a energia do sonho o leva, especificamente de como termina o sonho”, explica Brito. “Isso revelará a você a necessidade emocional que seu sonho sexual está tentando fazer com que você satisfaça na vida real”, acrescenta.

Sendo assim, não há problema em não refletir muito sobre aquele sonho estranho da noite passada, fazendo coisas que nunca pensou que faria com seu chefe ou professor.

Você deverá investigar sobre os eventos de sua vida enquanto desperto e tentar decifrá-los com base no que tem sonhado.