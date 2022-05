Divulgado áudio impressionante captado em galáxia movimentada; confira registro

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente um áudio impressionante captado em uma galáxia movimentada no espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, NGC 1569 é uma das galáxias mais ativas em nossa vizinhança cósmica.

O registro foi compartilhado recentemente nas redes sociais e se tornou viral entre os usuários impressionados.

“Esta galáxia starburst cria estrelas a uma taxa 100 vezes mais rápida do que em nossa própria galáxia, a Via Láctea”, informou no texto oficial.

Segundo a NASA, os cientistas representaram informações nesta imagem do telescópio espacial Hubble da NASA com som para criar uma bela sonificação com uma varredura de baixo para cima.

Divulgado áudio impressionante captado em galáxia movimentada; captado pelo telescópio Hubble da NASA

Ainda de acordo com as informações, a luz mais brilhante é mais aguda e mais alta.

Os três canais de cores usados para processar esta imagem recebem cada um seu próprio intervalo de tom.

Primeiro, com vermelho representando tons mais baixos, verde em tons médios e azul em tons altos. Confira o registro impressionante divulgado pela NASA:

Texto com informações da NASA