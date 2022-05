Como saber que você encontrou o parceiro ideal?

De inicio, uma paixão pode ser muito emocionalmente, com você mergulhando profundamente na relação, sem pensar muito nas consequências. Contudo, quando essa fase inicial passa, é comum pensar nos próximos passos, e então você começa a refletir no namoro e na seguinte questão: “será que eu encontrei a pessoa certa?”

É super normal se fazer essa pergunta, principalmente se você já passou por outros relacionamentos conturbados. Pensando nisso, você confere a seguir 3 tópicos retirados do site Psychology Today que podem te ajudar a responder essa questão inicial.

1. Vocês compartilham os mesmos valores

Você não precisa olhar para o mundo da mesma forma que o seu parceiro olha, porém, seus valores básicos precisam pelo menos ser compatíveis ou complementares aos dele. Um exemplo é a construção da família. Caso vocês discordem nesse aspecto, com apenas uma das pessoas da relação querendo ter filhos, é praticamente impossível construir uma relação saudável. Porém, se vocês concordam em diversas áreas como cultura, família, etc., saiba que a relação pode ser muito confortável.

2. Vocês lidam com conflitos de maneira construtiva e respeita

Em toda relação, seja amorosa ou não, existem conflitos de ideias e discordâncias, e isso não quer dizer que o relacionamento está com problemas. Mesmo em relações saudáveis e duradouras existem esses momentos, e caso o seu futuro companheiro consiga discutir sem recorrer a xingamentos, insultos e críticas excessivas, e com pedidos de desculpas, caso se faça necessário, você provavelmente encontrou o par ideal.

3. Vocês se aceitam pelo que são

Se você está com uma pessoa que realmente te ama, você não vai precisar se encaixar aos padrões dela, e vice-versa. “Isso não significa que nenhum de vocês nunca mudará ou que nunca fará coisas que a outra pessoa não gosta. Mas quando você está com a pessoa certa, seu relacionamento parece um recipiente que naturalmente inspira você a aprender e crescer. Isso ajuda você a se tornar uma versão mais autêntica de si mesmo com o passar do tempo”, diz April Eldemire, terapeuta e autora dos tópicos.

