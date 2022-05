Boca seca? Esse pode ser um sinal COMUM de 3 problemas GRAVES

A saúde bucal influência diretamente outras parte do corpo e caso você acorde de boca seca ou percebe que ela fica dessa forma ao longo do dia dia, pode ser um alerta de que algo não está certo.

De acordo com o Dr. Azad Eyrumlu, isso é um sintoma comum de diversos problemas e que não podemos ignorar. Contudo, a boca seca também pode estar relacionada à idade, pois na medida que as pessoas envelhecem elas param de produzir saliva. Outras ligações com os sintomas são o ronco, uso de medicamentos, tabagismo ou excesso de álcool. Além disso, a secura pode ser um sinal de alerta para doenças graves como diabetes , derrame e até HIV.

“A boca seca pode ser um sinal de que algo não está certo em outro lugar. Isso pode se manifestar com sintomas como sensação pegajosa na boca, garganta seca ou dolorida, dificuldade para mastigar ou engolir ou até mesmo mau hálito”, explica o doutor Azad Eyrumlu ao The Mirror (site em inglês). Ele informa que outras condições de saúde, como o acidente vascular cerebral, a diabetes ou doença de Alzheimer, podem se manifestar dessa maneira, enquanto esses sintomas também podem ser um indicador de distúrbios autoimunes, como HIV ou síndrome de Sjogren.

O especialista também diz que, ao visitar um dentista, o profissional não cuida apenas da saúde bucal e que são orientados a identificar problemas mais amplos na saúde geral que começam pela boca. “É vital ficar de olho em sua própria saúde e se você notar sintomas persistentes de boca seca, você deve destacar isso com seu médico”, finaliza.

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

LEIA MAIS:

⋅ Fibromialgia: entenda o que é e como a saúde mental influencia na doença

⋅ Pesquisadores descobrem célula que pode destruir maioria dos tipos de câncer, como próstata e mama

⋅ Produtos químicos nocivos são encontrados em roupas de cama e muito mais