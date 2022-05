8 perfumes importados QUE TODO HOMEM deve utilizar ao menos uma vez na vida

Ter uma coleção de perfumes não é uma tarefa tão fácil. Seja pelos valores ou por não achar realmente necessário, muitas pessoas optam por ter apenas uma fragrância ‘coringa’ ou poucas fragrâncias, afim de economizar tempo com a escolha e dinheiro.

De qualquer forma, existem aromas no mundo das perfumarias que são verdadeiros clássicos e que, caso você goste de se sentir perfumado, eles devem passar pelo seu acervo ao menos uma vez na vida. Por isso você confere a seguir 8 perfumes importados que todo homem deve ter, de acordo com o blog ‘Macho Moda’.

Sauvage - Dior

Esse é um perfume forte, porém versátil para diversas ocasiões. Pode ser utilizado tanto no dia-a-dia do trabalho, por exemplo, quanto em eventos. Possui ma ótima fixação e uma boa projeção.

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta, as notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

1 Million Parfum - Paco Rabanne

O clássico perfume 1 Million passou por uma repaginada em 2020 e foi um dos grandes lançamentos daquele ano. É indicado principalmente para noites mais frescas, pois possui uma ótima projeção e fixação.

Possui notas florais de Angélica e Âmbar combinando com Couro, Pinho e e Resina.

Acqua di Giò Profumo - Giorgio Armani

Este é outro perfume versátil, possível de usar em qualquer temperatura e ocasião. Possui uma ótima performance, projetando e fixando bem.

As notas de topo são Notas Oceânicas e Bergamota, as notas de coração são Alecrim, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Incenso e Patchouli.

Allure Homme Sport - Chanel

Essa é uma fragrância também versátil, porém possui notas mais frescas e cítricas, ideal para ser utilizado de dia.

As notas de topo são Laranja, Notas Oceânicas, Aldeídos e Mandarina Sanguínea, as notas de coração são Pimenta, Néroli e Cedro e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Almíscar Branco, Âmbar, Vetiver e Resina de Elemi.

Outros perfumes que compõem essa lista são: