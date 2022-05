3 sinais que indicam depressão e que talvez você não perceba

Embora os sintomas sejam os mesmos, principalmente quando falamos sobre depressão endógena, ou seja, aquela que não tem uma origem clara, é comum que muitas pessoas acabem descobrindo que determinados sentimentos são na verdade indícios de que esta doença já é evidente e que precisa de auxílio especializado.

Pensando nisso, trouxemos hoje uma lista com 3 sintomas que indicam depressão e que talvez você não perceba. Vamos lá conferir?

1 - Insônia ou sonolência

Embora este ponto possa estar ligado a uma necessidade maior de descanso ou até mesmo ser indicativo de outras possíveis doenças físicas, um dos sinais claros de depressão é quando o indivíduo se mantém por um período longo na cama e não tem vontade de levantar. Além disso, existe uma constante sensação de preocupação, o que te impede de dormir.

O mesmo acontece quando você sente uma intensa sonolência e reiterada necessidade de dormir.

2 - Perda de apetite e, possivelmente, de peso

Tem dias que pelas mais diversas razões a gente acaba sem fome, não é mesmo? No entanto, você tem notado que isso ocorre com frequência? Se a resposta é sim, pode ser um sintoma de depressão.

Embora para muitos não seja necessariamente um problema a perda de peso, é importante ficar atento e consultar um profissional quando sente e percebe que é algo descontrolado.

Vale lembrar que o contrário também pode acontecer, ou seja, a pessoa passa a comer de maneira mais frequente.

3 - Humor depressivo evidente

Você está tranquilo e do nada bate aquela sensação de tristeza? Caso a resposta seja sim, este é mais um sinal de depressão.

Embora muitos achem que isso é normal e que vai passar em algum momento do dia, a verdade é que quando não tratada, essa situação vai se tornando mais complexa com o passar do tempo, por isso a necessidade de acompanhamento profissional.

#FicaADica

Como lembrado em outras oportunidades, a ajuda psicológica não deve ser buscada somente quando há suspeita de alguma doença relacionada à saúde mental. Você pode fazer acompanhamento frequente para entender emoções e, justamente, evitar que quadros mais complexos sejam desenvolvidos.

E, se você está precisando conversar e compartilhar o que está sentido, queremos que saiba que existe o Centro de Valorização da Vida (CVV), que é um canal gratuito e que disponibiliza atendimento via chat, e-mail e telefone. Ficou interessado e quer saber mais? Então, basta clicar aqui!