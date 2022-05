Relacionamento: 3 sinais CLAROS de que você não ama mais seu parceiro de acordo com especialistas (Reprodução/Fox 2000 Pictures)

Se apaixonar por alguém não é uma tarefa tão complicada. Mas nem sempre é fácil de se perceber. Quando você começa a gostar de alguém, no início pode ser confuso pela falta de certeza se o sentimento é passageiro ou não. Sendo assim, apenas o tempo irá esclarecer o status do seu coração.

Da mesma forma que perceber estar apaixonado pode levar um tempo, deixar de amar alguém pode ser ainda mais complicado de assumir o sentimento ou até mesmo ter a certeza de que as borboletas no estômago não existem mais.

Você compartilha a vida com seu parceiro, conhece todos os defeitos e qualidades dele, possui uma rotina de convívio e está com dúvidas sobre seus sentimentos?

Veja mais: Relacionamento: 3 pontos cruciais para saber se você deve ficar junto com seu parceiro ‘para sempre’ segundo especialistas

Primeiro de tudo, é importante entender que a confusão nos sentimentos é um processo normal em toda e qualquer fase de um relacionamento. Perceber que você não ama mais alguém pode ser mais complicado do que notar estar apaixonado.

Por essa razão, trouxemos aqui três pontos extraídos do portal Bustle, baseados em especialistas, para te ajudar a identificar se o amor pelo seu parceiro já não existe mais. É importante salientar que serão apresentados apenas três sinais dentre diversos outros.

1 – Você começa a se imaginar namorando outra pessoa

Ainda que seja natural achar outras pessoas atraentes mesmo dentro de um relacionamento fechado, a “síndrome do olho errante” poderá colaborar para que você sinta menos paixão pelo seu parceiro.

De acordo com a terapeuta licenciada Rachel Elder, checar outras pessoas, baixar o Tinder – ou outros aplicativos de relacionamento – são sinais que não podem ser ignorados. A abordagem sobre “a grama do vizinho é sempre mais verde” é comum quando você não prefere estar mais com seu companheiro atual.

2 – As borboletas no estômago se foram

É completamente normal não estar apaixonado por seu parceiro todos os dias. Você não espera que a chama estará 100% acesa sempre, não é? As fases de um relacionamento podem mudar o que você sente em relação a ele. Contudo, há algo que precisa ser prestado atenção.

De acordo com o especialista em namoro da Double Trust Dating, Jonathan Bennet, mesmo com o avanço da relação, se você não sentir qualquer tipo de entusiasmo pelo seu companheiro, você precisa se esforçar para manter as coisas divertidas e interessantes. Todos os relacionamentos exigem manutenção.

Entretanto, caso você se esforce em conjunto e ainda sente que não há mais sentimentos – as borboletas já se foram –, isso pode significar que o amor já não existe mais.

3 – Vocês não são mais melhores amigos

É completamente natural que seu parceiro seja seu melhor amigo. “Ser os melhores amigos um do outro traz muitos benefícios – desde maior satisfação no relacionamento, mais compromisso e melhor satisfação sexual”, diz Anita Chlipala, terapeuta licenciada de casamento e família.

Ao entrar em um relacionamento e considerá-lo como melhor amigo, ele sempre será seu ponto de apoio, além de você poder compartilhar um vínculo mais especial.

“Então, se você não sente mais que pode (ou quer) recorrer ao seu parceiro, isso pode sinalizar uma desconexão”, diz Chlipala. “Os casais podem se concentrar em sua amizade e ver se isso ajuda, mas se não ajudar, talvez seja hora de desistir.”