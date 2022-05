A numerologia é o estudo das relações místicas entre números, letras e padrões.

Pensando nisso, confira as previsões semanais de numerologia de 16 de maio a 22 de maio de 2022, de acordo com informações do site Hindustan Times.

Numerologia de 16 de maio a 22 de maio

Número 1 (pessoas nascidas em 1, 10, 19 e 28 de qualquer mês)

Segundo o site, semana para prestar mais atenção ao seu negócio (trabalho), o que fará se sentir cansado. Você tem um poder imenso, momento para descobrir que se pode fazer as coisas de forma independente. Aproveite também energias caseiras.

Número 2 (Pessoas que nascem nos dias 2, 11, 20 ou 29 de qualquer mês)

Semana de muito aprendizado e desenvolvimento mental, para superar alguns medos. Se você é solteiro, pode encontrar sua alma gêmea esta semana

Número 3 (Pessoas nascidas nas datas 3, 12, 21, 30 de qualquer mês)

Como informado, pode haver problemas em sua vida amorosa, mas esta semana você precisa ser paciente. Além disso, será notado e vai aproveitar para se divertir muito.

Número 4 (pessoas nascidas em 4, 13, 22 ou 31 de qualquer mês)

Evite tomar a posição de dominante, o que pode acabar de prejudicando. Esta semana você precisa acalmar os pensamentos negativos sobre seu relacionamento.

Número 5 (Pessoas que nascem nos dias 5, 14, 23 de qualquer mês)

Você espalhará felicidade e paz onde quer que vá e todos que encontrar nesta semana ficarão felizes e se sentirão em paz em sua energia.

Número 6 (Pessoas nascidas em 6, 15 ou 24 de qualquer mês)

Sucesso na vida amorosa. Precisa ser firme em suas decisões em assuntos futuros e também tirar algum tempo para relaxar (mente e corpo).

Número 7. (Pessoas nascidas nos dias 7, 16 e 25 de qualquer mês)

Semana para desenvolvimento pessoal, como detalhado pelo site Hindustan Times. Dê a si mesmo algum tempo para descansar e um lugar melhor.

Número 8 (Pessoas nascidas nos dias 8, 17 e 26 de qualquer mês)

Esta semana você pode obter muito lucro nos negócios, o que estabelecerá uma positividade para os próximos dias. Você não tem que fazer as coisas que você odeia.

Número 9 (pessoas nascidas nos dias 9, 18 e 27 de qualquer mês)

Esta semana você está recebendo a lua que lhe dará confiança e força interior. Para quem já está em um relacionamento, esta semana dá a possibilidade de dar o próximo passo.

Com informações do site Hindustan Times