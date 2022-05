Perfumes coringas: fragrâncias femininas para qualquer ocasião

Um perfume versátil é aquele que é possível utilizar em vários lugares e ocasiões, independente do horário do dia e até mesmo clima. Mesmo algumas pessoas ‘fugindo da regra’, não são todos os aromas que funcionam em todo contexto, por isso é sempre bom ficar atento sobre qual perfume escolher.

Caso você não queira montar um ‘guarda-roupa olfativo’ e prefira utilizar apenas um perfume coringa para diversas ocasiões, veja a lista abaixo elaborada pela youtuber Lidia Paina com as melhores dicas.

J’adore - Dior (importado)

Este é um perfume floral branco importado e bem versátil, ideal para ser utilizado no trabalho quanto em um encontro romântico. Ideal para quem não gosta de perfumes doces.

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro.

079 - Thipos (contratipo)

Este é outro perfume ideal para quem não gosta de aromas doces, um contratipo inspirado em ‘Euphoria’, de Calvin Klein. Em sua composição possui Romã, Lótus, Orquídea, Violeta, Âmbar, Almíscar e Mogno.

Essencial - Natura (nacional)

Um perfume chipre floral clássico, lançado pela marca em 1995. É um perfume extremamente versátil, podendo ser utilizado no dia-a-dia do escritório ou em uma festa ou ocasião de gala. Diferente das fragrâncias anteriores, possui um leve toque adocicado.

As notas de topo são Mandarina, Lima, Toranja e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim, Magnólia, Frésia e Raíz de Orris/Lírio Florentino e as notas de fundo são Âmbar, Almíscar, Fava Tonka, Cedro da Virgínia e Patchouli/Oriza.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅