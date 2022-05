Os signos que sempre tentam acertar no amor, mesmo com o coração fechado

Reprodução - How I Met Your Father (Hulu)

Quando o assunto é amor, todos podem tentar acertar e tomar decisões que sejam boas para os dois lados da história desde o início. No entanto, alguns signos do zodíaco tentam tratar os sentimentos com essa seriedade mesmo quando os corações passaram por momentos difíceis e se fecharam de alguma forma.

Confira quais são:

Touro

O taurino é um dos signos que sempre se conectará profundamente quando ama. Ele não é o tipo de pessoa que brinca com os sentimentos dos outros, pois espera reciprocidade. Toda planta precisa ser regada e ele age desta maneira, mesmo que ainda não tenha aberto o seu coração completamente.

Leão

O leonino pode passar por fases nas quais mantém seus sentimentos e coração mais seguros, mesmo assim, ele continua tentando tomar boas atitudes no amor. Ele sabe que sua vida amorosa é uma responsabilidade importante e a dos outros também, uma convicção que o motiva a lidar com a paixão com respeito.

Virgem

O virginiano costuma ser mais cuidadoso, mas também tem objetivos claros no amor. Por isso, ele tenta ao máximo acertar e tomar atitudes que harmonizem sua vida. Como ama criar métodos e tirar conclusões minuciosas, torna-se aquele que amadurece pensamentos e reflete sobre as consequências em suas atitudes.

Capricórnio

O capricorniano faz parte do time que valoriza o trabalho acima de tudo, inclusive quando se trata de amor. Por isso, este signo tenta tomar atitudes maduras e nutrir o afeto com aquilo que aproxima as pessoas. Pode ser um pouco duro e demora em abrir seus sentimentos, mas o fará para se conectar ainda mais.

